Hannover

Wie in Hannover, so werden auch in den Umlandkommunen der Landeshauptstadt nach und nach immer Radfahrstreifen mit roter Signalfarbe auf Straßen angelegt. In manchen Städten und Dörfern bringt das allerdings Probleme, unter anderem deshalb, weil die Straßen oft nicht breit genug sind oder in Kruezungsbereichen. Dann endet der Radweg plötzlich im Nichts. Das führt zu erheblichen Gefahren sagen der Radfahrclub ADFC und der Automobilclub ADAC einhellig.

Es gibt immer wieder Ärger

Schutzstreifen können auf Straßen angelegt werden, die mindestens 7 Meter breit sind. Die Schutzstreifen selbst sollten 1,50 Meter breit sein. Die von der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebene Mindestbreite liegt bei 1,25 Meter. Wo es Schutzstreifen gibt, müssen diese von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden. Autofahrer dürfen die Schutzstreifen nur bei Bedarf überfahren, zum Beispiel wenn ihnen ein Bus oder ein Lastwagen entgegenkommt.

Aber es gibt immer wieder Ärger. Beispiel Gehrden: Im Ortsteil Everloh gibt es aus auf der Kreisstraße aus Richtung Gehrden zwar einen Schutzstreifen. Der endet aber im Nichts vor einer besonderen Gefahrenstelle, nämlich der Kreuzung mit der viel befahrenen Bundesstraße 65. Radfahrer müssen dort also ohne Schutzstreifen im dichten Verkehr die Bundesstraße überqueren – oder einen langen Umweg durch den Ort in Kauf nehmen. Auch ein Ortstermin mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Ende Juli hat nichts gebracht. Man sehe keinen Handlungsbedarf, denn es handele sich dort nicht um einen Unfallschwerpunkt, hatte die stellvertretende Behördenleiterin Julia Fundheller gesagt.

Sollen Autofahrer ausgebremst werden?

Im Laatzener Ortsteil Gleidingen endet der rote Schutzstreifen kurz vor der Überquerung der Straßenbahnschienen. Wegen der unübersichtlichen Situation führt das dort dazu, dass viele Radfahrer auf den Gehweg ausweichen, weil sie sich dort sicherer fühlen als auf der Straße bei der Schienenquerung.

In Pattensen haben örtliche Politiker die roten Streifen kritisiert, nachdem die Region damit einen Radweg entlang der Jeinser Straße markiert hat. Das Ganze sei „eine große Farce“ hatte ein SPD-Ratsherr den Radweg auf der Straße kommentiert. Denn der dort vorhandene Weg neben der Fahrbahn sei ausreichend breit für Fußgänger und Radfahrer. Und ein anderer örtlicher Politiker mutmaßt, die Region wolle mit dem Schutzstreifen Autofahrer ausbremsen.

Soll der Schutzstreifen in Pattensen Autofahrer ausbremsen? Quelle: Tobias Lehmann

Aus Sicht der Regionsverwaltung sind die Erfahrungen mit den roten Schutzstreifen aber gut. Durch die rote Signalfarbe sei die Akzeptanz bei den Autofahrern größer, der Radverkehr sei sicherer geworden, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Die Verwaltung habe deshalb eine Zunahme des Radverkehrs beobachtet.

Besondere Gefahr durch „Dooring“

Grundsätzlich seien die auf Straßen aufgemalten Radstreifen qualitativ hochwertige Wege für Radfahrer, sagt Alexandra Kruse von Automobilclub ADAC. Denn durch die rote Signalfarbe seien die Radwege gut sichtbar. Aus Einschätzung des ADAC gibt es aber an Radwegen ohne besondere Markierung Gefahrenpunkte, wenn der Radweg neben Parkbuchten verläuft. Denn immer wieder komme es zu Unfällen, weil Autofahrer beim Aussteigen herannahende Radfahrer übersähen, der Fachbegriff der Polizei dafür ist Dooring. Und wenn die aufgemalten Radwege im Nichts enden „sind das besondere Gefahrenpunkte“, sagt Kruse.

Für Helene Grenzebach vom Vorstand des Fahradclubs ADFC in der Region Hannover bringen die roten Schutzstreifen zwar mehr Sichtbarkeit und damit Sicherheit für die Radfahrer. Aber die abrupten Unterbrechungen sorgen nicht nur für Gefahren, sondern machten das Streckennetz für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Region auch unattraktiv. Grenzebach schlägt überall dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in Ortsdurchfahrten vor, wo die Straße für Fahrradschutzstreifen zu eng sind oder die Radwege auf Straßen durch Engstellen unterbrochen werden müssen.

Land stoppte Großversuch

Im vergangenen Jahr hatte die Region Hannover einen entsprechenden Großversuch im Umland geplant, das Land Niedersachsen hatte den Versuch aber gestoppt. Der ADFC sei sehr enttäuscht, dass das Land das Projekt unterbunden habe, meint Grenzebach. Denn Tempo 30 in engen Ortsdurchfahrten habe den Verkehr für alle sicherer gemacht.

