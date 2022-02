Hannover

Die Sanierung der Backsteinhäuser Rote Reihe an der Schulenburger Landstraße in Vinnhorst stockt weiterhin. Die Stadt Hannover will die Gebäude eigentlich herrichten lassen und zur Unterbringung Obdachloser nutzen. Dafür mussten die letzten Mieter der Schlichtwohnanlage vor geraumer Zeit ausziehen. Zwischenzeitlich besetzten Aktivisten die Häuser aus Protest gegen den Leerstand.

Der Bezirksrat Nord will den Stillstand nicht hinnehmen und hat per Dringlichkeitsantrag eine Anhörung in seiner nächsten Sitzung am 21. März beantragt. Der Rat der Stadt Hannover hat in seinem Doppelhaushalt Geld für die Sanierung der Häuserzeile eingeplant. Mit der Durchführung der Arbeiten ist die städtische Wohnungsbau-Tochter Hanova beauftragt.

Sanierung für Obdachlose startet bisher nicht

„Wir wollen den aktuellen Planungsstand erfahren, damit wir auf der Grundlage gegebenenfalls politisch weitere Initiativen ergreifen“, sagt SPD-Fraktionschef Sven Abend. Die Linke hatte mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung in der Februar-Sitzung versucht, Informationen zu bekommen. „Wir haben im Bezirksrat bereits im Dezember 2020 einstimmig beschlossen, dass die Wohnanlage wieder nutzbar gemacht wird“, sagt Fraktionschef Fares Rahabi. Es seien aber keine Aktivitäten erkennbar.

Die einzige Antwort, die es zunächst gab: Die Verhandlungen zwischen Stadt Hannover und Hanova dauern noch an. Im ersten Halbjahr 2022 soll es einen Vorschlag geben, über den Bezirksrat und Rat dann entscheiden sollen.

Von Bärbel Hilbig