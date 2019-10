Hannover

Rettungseinsatz am Sonnabend auf dem Westschnellweg: Die Feuerwehr ist um 9.30 Uhr zu einem Unfall an der Schwanenburgkreuzung gerufen worden. Dort waren in Richtung Hannover-Herrenhausen ein Citroën und ein Mercedes samt Wohnwagen zusammengestoßen. Laut Polizei war der Mercedes bei Rot in die Kreuzung gefahren. Drei Menschen wurden verletzt, beide Autos kamen von der Fahrbahn ab und blieben zum Teil auf der Seitenleitplanke stehen.

Anrufer melden Überschlag

In ersten Notrufmeldungen war laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak sogar die Rede von einem Fahrzeug, das sich überschlagen haben und die Böschung heruntergerutscht sein sollte – darum rückten die Retter vorsorglich mit 34 Kräften an. „Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise anders dar“, sagt Pawlak. „Es wurde auch niemand eingeklemmt.“ Die drei Insassen der beiden Unfallfahrzeuge hatten sich bereits aus eigener Kraft aus den Autos befreit.

Lediglich ein 19-Jähriger musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, um ernsthafte Verletzungen auszuschließen. Eine weitere 19-Jährige und ein 85 Jahre alter Mann blieben auf eigenen Wunsch am Unfallort. Wer in welchem Fahrzeug saß, ist noch unklar. Laut Pawlak gehörte der Mercedes mit Wohnwagen zu einem Tross von Schaustellern, „die auch einen Kran dabei hatten und die Autos deshalb bergen wollten“. Kurz nach 10 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab.

30.000 Euro Schaden

Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 30.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wollte der schwarze Mercedes noch bei Rot über die Schwanenburgkreuzung fahren. Dabei erfasste der Wagen den von der Seite kommenden Citroën, für den die Ampel bereits Grün gezeigt hatte. Noch vor dem Mittag war die Unfallstelle wieder geräumt, und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Von Peer Hellerling