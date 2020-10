Hannover

Wer hier Donuts kaufen möchte, muss etwas Geduld mitbringen. Auch einen Tag nach der Neueröffnung am Sonnabend warten die Kunden vor dem Donut-Laden in der Limmerstraße 69 bis zu einer Stunde geduldig in der Schlange. Bei Royal Donuts wird das Warten mit einer vielfältigen Auswahl an bunt und aufwendig verzierten Donuts belohnt – Granatapfel-Garnitur mit essbarem Glitzer, frische Himbeeren auf hellrosa Schokoglasur, Kinder-Bueno-Riegel oder Kekse als Topping, gefüllt mit Heidelbeer-, Himbeersauce oder klassischer Nutellacreme. Auch Veganer kommen auf ihre Kosten. „Wir sind der einzige Laden in Hannover, in dem es auch vegane Donuts gibt“, sagt Wian Ihsan-Abdullah.

Royal Donuts: Demnächst auch bei Lieferando

„ Nutella ist am beliebtesten“, sagt Ahmed Ihsan-Abdullah. Zusammen mit seiner Schwester Wian hat er den Store in Linden am Wochenende eröffnet. Der gelernte Friseur und die Altenpflegerin aus Bonn haben sich mit dem Laden einen Wunsch erfüllt. „Mit der Limmerstraße haben wir uns genau den richtigen Ort ausgesucht“, sagt Wian Ihsan-Abdullah. Die Geschwister haben sich mit ihrem Konzept beim Vermieter des Ladens gegenüber 500 anderen Bewerbern durchgesetzt. Das To-go-Konzept soll demnächst auf einen Lieferservice über Lieferando ausgeweitet werden. „Wir wollen außerdem Hochzeiten, Geburtstage und Firmenveranstaltungen beliefern“, sagt der Inhaber. „Bald bieten wir auch Kaffee und Milkshakes an.“

„Wir sind der einzige Laden in Hannover, in dem es auch vegane Donuts gibt“: Die Geschwister Wian und Ahmed Ihsan-Abdullah sind die Inhaber von Royal Donuts in Hannover. Quelle: Lisa Eimermacher

Einen „Standard“-Donut, zum Beispiel mit Erdnussbutter-Sahne-Füllung, dunkler Schokoladenglasur und Haselnussstückchen, gibt es ab 2,10 Euro, „Royal Bombs“ wie einen Donut mit Nutellafüllung, dunkler Schokolade und einem Keks als Topping ab 3,50 Euro, „Cool Bombs“ wie den Vollmilchschoko-Donut, getoppt mit einem ganzen Maxi-King, verfeinert mit Haselnüssen, Karamellsauce und Sahne-Karamell-Füllung ab 4,00 Euro und „Crossnuts“ ab 4,90 Euro. Vegane Donuts gibt es ab 2,40 Euro. Eine Sechser-Box kostet 19,99 Euro, ein Zwölfer-Box 34,99 Euro.

Royal Donuts ist Teil des Franchise-Unternehmens Sugar-Family, das vor etwa zwei Jahren mit dem ersten Donut-Shop in Köln gestartet ist. Die Marke mit Hauptsitz in Köln vergrößert sich rasant, monatlich werden aktuell im Schnitt sechs Stores eröffnet. Die meisten Läden befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Außer in deutschen Städten wie Frankfurt, Aachen, Kassel, Bremen und Kiel hat sich Royal Donuts bereits in Belgien und der Schweiz niedergelassen. Frankreich und Polen sollen bald folgen.

Die Donut-Rohlinge werden in einem anderen Royal-Donut-Store frisch gebacken und in Hannover täglich frisch gefüllt und verziert. Das Obst kauft die Inhaberin jeden Tag selbst. Die Auswahl wechselt neben den beliebtesten Sorten täglich. „Viele Kunden haben nach weißer Schokoladenfüllung gefragt“, sagt sie.

Aktuell arbeiten die beiden Inhaber zwei Mitarbeiterinnen ein und suchen noch weitere Verstärkung, auch in Vollzeit. „Wir suchen Leute, die den Job ernst nehmen, im Team arbeiten können und einen guten Umgang mit Kunden pflegen“, sagt Wian Ihsan-Abdullah. In ein paar Monaten wollen die Geschwister einen weiteren Royal-Donuts-Laden in Hildesheim eröffnen. Royal Donuts hat von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag.

Von Lisa Eimermacher