Hätte es im August 1986 mehr geregnet, wäre das Maschseefest eine einmalige Angelegenheit gewesen. Damals feierte die Stadt das 50-jährige Bestehen des Sees mit einem Fest. Bier und Bratwurst am Nordufer, dem Geibeltreff, an der Löwenbastion und der Quelle – so sah das erste Maschseefest aus. Ein Fortsetzung war nicht geplant. Doch es kam anders: „Der Erfolg und die Abstimmung mit Füßen waren so überwältigend, dass es im Folgejahr eine Wiederholung gab“, erinnert sich Rainer Aulich. Der heute 62-Jährige gehört zu den Festgastronomen der ersten Stunde – einer der wenigen. „Die Wirte in der Stadt standen dem Fest sehr skeptisch gegenüber“, sagt Ralph Jarrett, damals Amtsleiter für Tourismus in Hannover. Einen Stand am See eröffnen, wenn doch das eigentliche Geschäft in der Innen- und Altstadt läuft – das war vielen Gastronomen zu heikel.

Maschseefest-Urgestein Ralph Jarrett. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tatsächlich musste zu Beginn improvisiert werden: „Es gab so gut wie keine Infrastruktur, nur am Nordufer. Ohne fließendes Wasser und Strom, mit warmen Getränken aus Pappbechern, hatten wir mit unserem Standort keine Chance“, sagt Aulich. „Deshalb haben wir nach dem ersten Wochenende unsere Stände noch einmal abgebaut und sind an die Geibelstraße umgezogen.“ Dort wurden die nötigen Anschlüsse gefunden, doch für den Gastronomen und sein Team begann das Fest durch die Umstände erst so richtig mit einer Woche Verspätung. „Danach mussten wir fast täglich die Sitzreihen erweitern, weil der Andrang immer größer wurde“, erzählt Aulich. „Als Kind der Südstadt war es toll, viele Gäste per Handschlag begrüßen zu können. Bis auf etwas Hintergrundmusik brauchten wir kein Programm.“

Das Maschseefest sollte Hannovers Image aufpolieren

Und der Andrang der Gäste von Jahr zu Jahr größer. Der heute 73-jährige Ralph Jarrett wollte mit dem Maschseefest eine Lücke im veranstaltungsarmen Sommer füllen: Die Hotelauslastung war gering, die Stadt nur für seine Messen bekannt und „das Schützenfest war für Touristen nie ein Renner.“ Das Maschseefest sollte das graue-Maus-Image Hannovers aufpolieren.

Gastronom Rainer Aulich mit seinen Söhnen Phillipp (links) und Hannes Quelle: Michael Thomas

In den Anfangsjahren ging es rund um das Ufer deutlich krawalliger zu: Am Nordufer knatterten die Hochseilartisten der Stuttgarter Traber-Truppe auf Motorrädern umher. Vom Himmel segelten Fallschirmspringer herab, die, wenn alles gut ging, am Ufer landeten. „Ein Springer wurde von einer Windböe erfasst und landete auf einem Auto“, erinnert sich Jarrett. „Danach haben wir gesagt: ,Sowas muss nicht mehr sein.’“ Außerdem wurden Feuerwerke abgebrannt und bis spät in die Nacht gefeiert – die Beschwerden von Südstädtern wegen Ruhestörung häuften sich.

Die Artisten von Traber zeigen mit einem Rennwagen Kunststücke auf dem Maschseefest. Quelle: Rainer Dröse

„Das Fest muss nicht größer werden“

Rasch wurde das Fest zum Wohle der Anwohner auf 19 Tage verkürzt, Veranstaltungen gab es nur noch an drei Wochentagen, doch das Maschseefest wuchs weiter. Nur das Wetter konnte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen: „Anfang der Neunzigerjahre hat es mal zwei Wochen am Stück geregnet“, sagt Jarrett. Kurzentschlossen wurde das Fest um eine Woche verlängert. „Und die war ebenfalls verregnet“, berichtet Aulich.

Seit 2005 ist Jarrett im Ruhestand. Wenn er heute über das Maschseefest geht, sagt er: „Das Fest hat einen Punkt erreicht, an dem es nicht größer werden muss.“ Die Qualität der Gastronomiebetriebe sei enorm gestiegen. Das hat sich auch auf die Preise ausgewirkt. „Viele Besucher kommen her, um das Fest mitzuerleben“, sagt er. Aber: „Für Familien sind manche Preise schon zu hoch.“ Sein Ziel, Hannover durch das Fest bekannter zu machen, habe er erreicht, so Jarrett: „Die Buchungen in den Hotels sind gestiegen, das Maschseefest gehört zu den bekanntesten Veranstaltungen in Niedersachsen und es kommen Reisegruppen aus Japan und China hierher.“

Von Manuel Behrens