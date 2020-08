Hannover

Das Warten zerrt an den Nerven: Urlauber, die derzeit aus Corona-Risikogebieten zurückkehren, müssen in häuslicher Quarantäne bleiben – bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Das gilt auch für direkte Kontaktpersonen, wie den 50-jährigen Familienvater aus Hannover, der seine 16-jährige Tochter am Sonnabendmorgen vom Flughafen Hannover abgeholt hat. Sie kam wie Hunderte weitere Heimkehrer aus dem neuen Risikogebiet Mallorca und musste sich im Testzentrum der Johanniter-Unfallhilfe vor dem Terminal C auf eine mögliche Ansteckung testen lassen.

Testergebnis vom Sonnabendmorgen liegt noch nicht vor

„Als Eltern, die mit der Tochter unter einem Dach leben, sind wir ja direkte Kontaktpersonen, deshalb bleiben wir auch bis zum Vorliegen des Testergebnisses zu Hause“, sagt der 50-Jährige. Zwischen 24 und 72 Stunden soll es dauern, bis Getestete ihr Ergebnis online oder über die Corona-App mit einem QR-Code abrufen können. Doch vorerst bleibt die Ungewissheit: „Das Ergebnis der Tochter liegt noch nicht vor“, berichtet der Familienvater am Sonntagnachmittag.

So wie ihm und seiner Familie geht es derzeit auch den direkten Angehörigen von mindestens rund 1700 Rückkehrern aus Risikogebieten.So viele haben sich nach Angaben der Johanniter allein am Sonnabend am Flughafen im Corona-Testzentrum auf das Virus haben testen lassen. „Das ist die Bilanz von Sonnabendmorgen um 6 Uhr bis zum Sonntagmorgen um 6 Uhr“, berichtet die Sprecherin der Johanniter, Bettina Martin.

Seit drei Tagen gilt fast ganz Spanien als Corona-Risikogebiet

Erst am Freitag hatte die Bundesregierung fast ganz Spanien als Covid-19-Risikogebiet eingestuft. Heimkehrende Sommerurlauber müssen sich nach ihrer Rückkehr innerhalb von drei Tagen auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Am Flughafen Hannover hatte sich deshalb am Sonnabendmorgen nach der Ankunft von drei Rückflügen aus Palma de Mallorca vor dem Corona-Testzentrum eine mehr als Hundert Meter lange Schlange gebildet. Lange Wartezeiten sorgten für Frust – an den Mindestabstand dachten in der langen Schlange die wenigsten Rückkehrer. Der Sicherheitsdienst hatte angesichts des Ansturms vor den Test-Containern große Schwierigkeiten, die Einhaltung des Mindestabstands einzufordern.

Am Flughafen entspannt sich die Lage vor dem Testzentrum spürbar

„Inzwischen hat sich die Lage aber deutlich entspannt“, versichert die Johanniter-Sprecherin am Sonntagmittag auf HAZ-Nachfrage. Demnach müssen Reiserückkehrer nun wieder maximal 30 Minuten Wartezeit vor dem Testzentrum einplanen. An einem normalen Wochentag registrieren die Johanniter laut Sprecherin nur durchschnittlich 600 bis 800 Tests pro Tag. „Am Sonnabend war die fast gleichzeitige Ankunft von drei Rückflügen aus einem Risikogebiet und die Gesamtzahl von mehr als 1700 Tests wirklich eine Ausnahmesituation“, sagt sie. Trotzdem sei in der langen Schlange alles ruhig verlaufen. „Die Leute waren genervt, aber sie sind freundlich geblieben“, berichtet Sprecherin Martin.

„Erst einmal nichts zu hören, ist gut“

Angesichts des deutlich höheren Testaufwandes vom Wochenende kann laut Johanniter-Unfallhilfe auch vorerst in den zuständigen Laboren etwas mehr Zeit als gewöhnlich verstreichen, bis alle Ergebnisse vom Sonnabend vorliegen. „Nach 72 Stunden sollte aber jeder sein Ergebnis online abfragen können“, kündigt Sprecherin Martin am Sonntagmittag an. Ohnehin gelte in diesem Fall: „Erst einmal nichts zu hören, ist gut“, sagt Martin. „Wer positiv auf Corona getestet wurde, bei dem meldet sich das Gesundheitsamt“, sagt die Johanniter-Sprecherin.

Von Ingo Rodriguez