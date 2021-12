Rückkehr der Wartemarken: Ab Januar öffnen Bürgerämter jeden Mittwoch für Spontankunden

Hannover

Wer flexibel bleiben will und Geduld mitbringt, kann Hannovers Bürgerämter ab Januar ohne vorherige Terminabsprache aufsuchen. Immer mittwochs zwischen 8 und 12 Uhr sind nahezu alle Bürgerämter ausschließlich für Spontankunden geöffnet, abgesehen vom Bürgeramt Schützenplatz. Damit verabschiedet sich die Stadt Hannover zumindest teilweise vom Onlineterminmanagement und setzt wieder auf die gute, alte Wartemarke.

Vorbild ist das Bürgeramt Ricklingen. Dort hatte die Stadt versuchsweise ab Mitte Oktober nur noch Kunden ohne Termin vorgelassen. Das Angebot wurde gut angenommen, lange Warteschlangen blieben aus. „Diese positive Resonanz ist für uns das beste Argument, um das Angebot in Ricklingen zu verstetigen und darüber hinaus an beinahe allen Standorten den terminfreien Mittwoch für Spontanentschlossene einzuführen“, sagt Ordnungsdezernent und Erster Stadtrat, Axel von der Ohe (SPD).

Vor vier Jahren hatte die Stadt die Terminbuchung per Mausklick eingeführt. Warten in muffigen Amtsstuben sollte der Vergangenheit angehören. Effizienter, schneller und kundenfreundlicher wollte man werden. Schon damals gab es Kritik an dem Vorhaben, etwa vom Seniorenbeirat, der forderte, dass für Menschen ohne Computererfahrung der spontane Gang zum Amt weiterhin möglich sein müsse. In Notfällen bleibe man flexibel, hieß es vonseiten der Stadtspitze damals.

Nur mittwochs ohne Terminvereinbarung ins Bürgeramt

Der terminfreie Mittwoch bleibt in den meisten Bürgerämtern der einzige Tag für Spontankunden. An den restlichen Werktagen sollen die Hannoveraner weiterhin ihre Behördengänge am Bildschirm buchen – unter www.bürgeramt-hannover.de – oder telefonisch unter (0511) 16832000. Eine Ausnahme bildet das Bürgeramt Ricklingen. Dort gilt an allen Tagen: Jeder kann kommen, wann er oder sie mag.

Die Wartezeiten schwanken von Bürgeramt zu Bürgeramt. Quelle: Ilona Hottmann

Tatsächlich hat die Onlinereservierung ihre Tücken. Wenn die Stadtbeschäftigten mit der Bearbeitung von Anträgen nicht mehr hinterher kommen, etwa wegen personeller Engpässe, werden die Vorläufe immer länger. So mussten Hannoveraner in den vergangenen Jahren manchmal viele Wochen auf Termine warten, um einen Personalausweis zu beantragen oder eine Kfz-Zulassung. Die Stadt betonte stets, dass der Grund für die Engpässe in der Corona-Pandemie und der zeitweisen Schließung von Ämtern liege, aber lange Wartezeiten traten in verschiedenen Behörden auch vor der Corona-Krise auf.

Lange Vorläufe weitgehend abgebaut

Die langen Vorläufe hat die Stadt nun mit einem Kraftakt weitestgehend abgebaut. Termine in der Zulassungsstelle am Schützenplatz sind tagesaktuell möglich. Wer einen neuen Personalausweis braucht, findet ebenfalls einen zeitnahen Termin. Jedoch schwanken die Wartezeiten von Bürgeramt zu Bürgeramt. Während im Bürgeramt Ihmeplatz bereits am nächstfolgenden Tag freie Termine zur Wahl stehen, müssen sich Besucher des Bürgeramts Sahlkamp bis Ende Januar gedulden. „Für die Onlineterminbuchung wird empfohlen, mehrere Standorte beziehungsweise Kalender zu prüfen“, rät die Stadt.

Das schnellste Bürgeramt der Stadt schließt. Die Büros im Ihmezentrum waren nur provisorisch eingerichtet, um die restlichen Ämter zu entlasten. Jetzt macht das Bürgeramt Ihmeplatz planmäßig am 17. Dezember dicht, und die Mitarbeiter kommen in anderen Abteilungen zum Einsatz. 20 zusätzliche Kräfte stellt die Stadt ein, um die „Servicequalität der Bürgerämter sicherzustellen und die Terminvorlaufzeit weiter zu verbessern“.

Von Andreas Schinkel