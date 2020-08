Hannover

Die riesige Weltkugel am Opernplatz ist ein echter Blickfang. Die Sitze des Kettenkarussells drehen sich rund um die Erde – und Rüya möchte nochmal und nochmal damit fahren. Und die Sechsjährige aus Hainholz, die bald in die Schule kommt, ist begeistert vom actionreichen Fahrgeschäft mitten in der City. Dabei wollte Mutter Emine eigentlich nur eine Freundin bei der Arbeit besuchen und auf dem Opernplatz eine Kartoffelspirale kaufen. „Aber an dem Kettenkarussell kommen wir eben schwer vorbei.“

Besser als im Winterquartier

Mila Armbrecht, Tochter der Karussellbetreiber, sitzt an der Kasse. Vier Fahrten kosten zehn Euro. Es sind nicht besonders viele Sitze besetzt, „aber alles ist besser, als zu Hause im Winterquartier zu hocken“, sagt die junge Frau. Nunu Marian desinfiziert nach jeder Runde die Sitze, und überhaupt haben die Betreiber der Fahrgeschäfte, Spielbuden und Zuckerwattestände unter dem Motto „Summertime in the City“ die Hygiene- und Abstandsregeln fest im Blick. „Wir wollen zeigen, dass wir das können, damit wir zum Oktoberfest vielleicht wieder auf unserem geliebten Schützenplatz aufbauen dürfen“, sagt Karl-Heinz Osthold, der mit Karls-Toffel-Bude und seinen Spiralkartoffelspießen seit 2019 im eigenen Geschäft unterwegs ist.

Die Sitze werden regelmäßig desinfiziert. Quelle: Irving Villegas

Was zu Beginn gut lief, stagniert jetzt – aber Osthold ist Optimist. „Eigentlich würden wir jetzt in Vechta auf dem Stoppelmarkt sein und vermutlich guten Umsatz machen“, sagt der 25-Jährige. Jetzt steht er auf dem hannoverschen Opernplatz. „Wir können wenigstens wieder Geld verdienen und zu Hause den Kühlschrank füllen“, so Osthold. Die großen Einnahmen blieben zwar aus, aber es gebe Arbeit und haufenweise positives Feedback. Banu Cifci und ihre Söhne Batuhan (13) und Efekan (9) können das nur bekräftigen. „Eine schöne Abwechslung in den Ferien“, finden die Jungen den Rummel auf Zeit.

Schausteller sollen unterstützt werden

Lisabeth ist genau „vierdreiviertel“ Jahre alt und steht Schlange bei Heinz am Kinderfahrgeschäft. Schwan, Lokomotive und Autos drehen sich hier im Kreis, Eltern und Großeltern stehen mit Abstand darum herum. „Ich hatte ja gehofft, dass auch etwas zu uns an den Küchengarten kommt, aber dann drehen wir eben in der City und der Lister Meile unsere Runde“, sagt Mutter Imke Weihmann. Sie ist begeistert von dem kleinen Volksfest. „Für uns, die Kinder und vor allem die Schausteller ist das eine tolle Sache, die wollen wir unbedingt unterstützen.“ Für Mitarbeiter Heinz könnte durchaus noch ein wenig mehr los sein, „vielleicht muss sich das Angebot noch ein wenig mehr herumsprechen.“ Vera Reinicke jedenfalls hat mit Enkel Jakob den Weg zum Karussell gefunden. „Ein schöner Ausflug, für uns beide. Nur auf das Tragen von Mund-Nasen-Masken könnte noch mehr aufgepasst werden.“

Banu Cifci mit ihren Söhnen Efekan (9) und Batuhan (13) auf dem Rummel. Quelle: Irving Villegas

Der Vierjährige darf noch zum Entenangeln und gewinnt gleich ein Auto. Er strahlt. Auf dem Maschseefest würde Lukas Derda wesentlich mehr Kundschaft haben. „Aber wir beschweren uns nicht. Die Leute freuen sich, dass wir da sind und wir sind dankbar für alles, was wir derzeit kriegen können an Kundschaft.“ Carry Oppenborn ist vor allem dankbar, wenn es ein bisschen kühler wird. Sie verkauft Pommes, in der ersten Woche vor der Oper und nun auf dem Platz der Weltausstellung. „Es ist ein kleiner Einstieg in die Normalität“, sagt die junge Frau. Kollege Mirko Rischmüller bietet gleich daneben Softeis und knallbunte Getränke an. „Es ist nicht vergleichbar mit einem großen Volksfest, aber wir zeigen, dass wir Lebensfreude haben und Abstand halten können.“

Buden wechseln im Wochenrhythmus „Summertime in the City“ heißt der Rummel auf Zeit, den der Landesverband der Schausteller mit der Stadt initiiert hat – um auch während der Corona-Pandemie ein wenig Volksfestatmosphäre zu verbreiten. Seit dem 7. August laden zwischen Maschsee, Steintor, Georgstraße, Opernplatz und Lister Meile 38 Schausteller für mindestens vier Wochen zu bunten Attraktionen, typischen Kirmesleckereien und Karussellfahrten ein. Die Fahrgeschäfte vor der Oper, am Steintor und in der Körtingstraße in der List bleiben während der Aktion an Ort und Stelle, die Buden wechseln im Wochenrhythmus den Standort. Zunächst sind vier Wochen geplant, eine Verlängerung ist möglich und wird zumindest von etlichen Schaustellern jetzt schon begrüßt. Denn wo es den Besuchern um Spaß geht, geht es den Betreibern von Buden und Karussells um die Existenz, sie haben seit Corona gewissermaßen Berufsverbot. Auch jetzt funktioniert der abgespeckte Rummel nur mit Maske und Mindestabstand, die Veranstalter mussten ein Hygienekonzept vorlegen. Nach vier Wochen wird bei der „Summertime in the City“ Bilanz gezogen und geschaut, ob und wie es weitergehen soll. Geöffnet ist der Rummel von 11 bis 20 Uhr.

Mehr Wespen als Kunden

Am Lister Platz gibt es knallige Softdrinks, in der vergangenen Woche stand hier noch eine große Pommes- und Bratwurstbude – ein bisschen schwierig bei hochsommerlichen Temperaturen, genau wie das Geschäft mit gebrannten Mandeln, Schmalzkuchen oder Poffertjes. Die Verkäufer haben auf der Meile zuweilen mehr mit Wespen als mit Kunden zu tun. „Aber die Abwechslung tut trotzdem allen gut“, meint eine Crêpes-Bäckerin. Fred Hanstein, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen der Markt- und Schaustellerbetriebe, ist einfach nur froh, dass die Branche wieder starten kann „Wir sind angenehm überrascht, wie gut die Stimmung ist. Auch wenn wenig Leute kommen und die Hitze viele eher nicht in die Stadt zieht – wir sind wieder da, das zählt.“

Von Susanna Bauch