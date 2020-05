Hannover

Den Sonnenuntergang auf Amrum zusammenzusetzen dauert derzeit weitaus weniger lange, als die 1.000 Puzzleteile geliefert zu bekommen. In der Coronakrise, wo Singles, Paare und Familien weit mehr Zeit zu Hause verbringen als ihnen vermutlich lieb ist, erlebt das Puzzlen ein Comeback. Vor allem die großen Bilder mit 500 bis 3000 Teilen sind so begehrt, dass Platzhirsch Ravensburger seit Wochen massive Probleme mit der Lieferung hat – und dafür in dem Tüftel-Segment auch ein sattes Umsatzplus von bis zu 40 Prozent verzeichnen darf.

Die Kunden greifen dabei auf Altbewährtes zurück, das 1000-Teile Puzzle ist am beliebtesten, heißt es im Ravensburger-Konzern. Auch die Motive haben sich in Jahrzehnten kaum verändert: Tiere, Natur, Idyll. Nur wenige Freizeit-Tüftler suchen offenbar die richtig große Herausforderung: Die einfarbigen Puzzles, deren Teile sich nur in der Form unterscheiden, bleiben etwas für echte Profis, die aber in diesen Zeiten auch auf Nachschub warten müssen.

„Brettspiele und Puzzle sind extrem gefragt – und extrem schwer zu bekommen derzeit“, sagt Gundula Krüger von der Lister Buchhandlung Bücherwurm. Bereits vor der Wiedereröffnung ihres Buchladens konnten Kunden per Telefon und Mail bestellen – die klassischen Puzzles waren dabei ein Renner. „Nur, dass Ravensburger Lieferprobleme hat, die kommen einfach nicht nach“, sagt Krüger. Auch Dirk Eberitzsch von Leuenhagen & Paris hat festgestellt, dass das Puzzle eine Renaissance erlebt. Egal, ob die Motive noch so kitschig sind, die Beschäftigung mit den kleinen Teilen ist retro und angesagt.

„Fast nichts mehr ist da schnell lieferbar, so 50 haben wir sicher bereits verkauft“, so Eberitzsch. Zuweilen mussten sich Kunden bis zu 40 Tage gedulden, um Nachschub zu bekommen. „Vor allem die Exemplare mit vielen Teilen sind sehr gefragt, da puzzlen Erwachsene.“ Eberitzsch sitzt zu Hause auch schon mal an einem kleinteiligen Bildnis von New York. Die Zeit dafür sei ja da, und beim Puzzlen gehe es ja genau darum: Geduld und Muße.

Markus Tute vom Südstädter Spiel Paradies hatte gewissermaßen Glück oder einen guten Riecher. „Auf der Spielzeugmesse Ende Januar in Nürnberg habe ich mich mit Brettspielen und Puzzles eingedeckt, ich konnte in der kontaktlosen Zeit daher viele Exemplare an die Kunden bringen.“ Jetzt sei allerdings auch sein Vorrat fast komplett erschöpft, „die Puzzles sind einfach der Renner.“ Langsam bestellt Tute wieder nach, zuversichtlich, dass die Leidenschaft fürs Kleinteilige noch ein wenig währt genau wie die Lockerung der Ladenöffnungszeiten.

Tute hat aber auch jede Menge Brettspiele und Bastelpackungen verkauft in den vergangenen Wochen. „Alles kontaktlos natürlich.“ Viele Menschen haben sich in den vier Wänden offensichtlich auf das Spielen aber auch Handarbeiten besonnen. „Das Interesse an Beschäftigungsbüchern wie Nähanleitungen hat auch bei uns stark zugenommen“, sagt Dirk Eberitzsch. Jugendliche hätten sich zudem mehr für Bücher interessiert und auch das Sachbuch sei stark nachgefragt – „sofern man in diesen Zeiten von starker Nachfrage sprechen kann.“ Eberitzsch geht allerdings davon aus, dass das Themenbuch auch nach des kompletten Shutdown Konjunktur hat. „Das Buch der Krise ist das Sachbuch. Schon immer.“ Den Sinn des Lebens erklärt zu bekommen, kann in schweren Zeiten eine Stütze sein. Jedenfalls solange bis der nächste Sonnenuntergang in Einzelteilen lieferbar ist.

