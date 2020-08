Rund 100 Belarussen demonstrieren in Hannover gegen Präsident Lukaschenko

Hannover

Aus Protest gegen die mutmaßlich manipulierte Wiederwahl von Belarus’ Präsidenten Alexander Lukaschenko haben sich am Dienstagabend rund 100 Demonstranten in Hannovers Innenstadt versammelt. Gegen 19 Uhr begann die Versammlung, an der hauptsächlich Belarussen aus Hannover und der näheren Umgebung teilgenommen haben. Sie waren meist in den belarussischen Landesfarben rot und weiß gekleidet. Die Versammlung verlief friedlich.

Organisatorin Katerina Bonda-Renko hatte erst vor einer Woche mit den Planungen für den Protest begonnen, unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Minsk. Der Aufruf erfolgte über die sozialen Medien. „Ich bin sehr froh, dass heute so viele gekommen sind“, sagte sie der HAZ. Was in ihrer Heimatstadt derzeit vor sich geht, hat sie mit eigenen Augen gesehen. „Ich habe an den Protesten teilgenommen und kann sagen, alles, was in Deutschland berichtet wird über Belarus, ist wahr“, sagte Bonda-Renko.

Unterschriftenliste für die Botschaft

Die Demonstranten am Kröpcke forderten den Rücktritt von Präsident Lukaschenko und die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Außerdem riefen sie zur Solidarität mit den demokratischen Parteien in Belarus auf. Ob es regelmäßig Proteste der niedersächsischen Belarussen in Hannover geben wird, hat Katerina Bonda-Renko noch nicht entschieden. „Wir denken auch darüber nach, eine Unterschriftenliste für die belarussische Botschaft vorzubereiten“, sagt sie.

Von Tobias Morchner