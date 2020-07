Rund 200 Jesiden protestieren in Hannover gegen Verfolgung im Nordirak

Hannover

Rund 200 Demonstranten protestieren am Sonnabendnachmittag auf dem Opernplatz Hannover gegen die Verfolgung der Jesiden im Nordirak. Sie fordern ein Ende der Unterdrückung der ethnisch-religiösen Minderheit sowie einen politisch und gesellschaftlich anerkannten Autonomiestatus für die dortige Shingal-Region.

„Schluss mit dem Massaker in Shingal“, skandieren die Jesiden immer wieder, schwenken ihre Fahnen und halten Protestbanner in die Höhe. Seit Jahren fliehen sie als sogenannte „Ungläubige“ im Norden des Iraks vor Verfolgung, Versklavung und Ermordung – immer noch durch verbliebene Teile der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Außerdem fordern die Jesiden ein Ende der Angriffe seitens der türkischen Regierung auf ihre Region und eine mögliche Rückkehr der im Exil lebenden Menschen.

„Wir alle sind in der Verantwortung und Verpflichtung, dass Tausende von Familien in ihre Heimat zurückkehren und nicht wie in der Vergangenheit an den geflüchteten Orten verstreut bleiben“, sagte Yildiz Cicek als Vertreterin des Zentralverbandes der jesidischen Vereine in Deutschland (Nav-Yek) unmittelbar nach dem Auftakt der Kundgebung. Die Sicherheit für die Rückkehrer müsse gewährleistet werden.

Unter dem Motto „Schluss mit dem Genozid – Status für Shingal“ hatte auch die jesidische Exilorganisation, der Rat der Jesiden aus Shingal in Europa, zu einer insgesamt zweitägigen Protestaktion aufgerufen. Der Kundgebung waren am Freitag ein Marsch von Celle nach Burgdorf sowie am Sonnabend von Lehrte nach Hannover vorangegangen.

Von Ingo Rodriguez