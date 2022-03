Russen in Hannover: „Mein Kind wird mittlerweile gemobbt, weil es russisch spricht“

Hannover

“Russophobie“, Russenfeindlichkeit: Es ist das Wort, das wohl am Besten beschreibt, was den Menschen Angst macht, die an diesem Abend im Garten des mehrsprachigen Vereins „Märchenkoffer“ in Hannover-Vahrenwald sitzen. Sie wollen berichten, wie es der russischen Community seit dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine in Deutschland geht. Sieben Frauen, ein Mann; sie sind aufgewühlt. Das merkt man schnell.

Er fürchtet mehr Mobbing und Diskriminierung von Russen in Deutschland: Boris Fishkis. Quelle: Ilona Hottmann

Das zentrale Problem: Sie erleben eine neue Feindseligkeit aufgrund eines Krieges, den nicht die Bürger des Landes, sondern die Politik, die Mächtigen des Landes, der russische Kremlchef Putin, zu verantworten haben. „So häufig wird polarisiert, wenn über den Krieg gesprochen wird. Auf der einen Seite die Russen, auf der anderen die Ukrainer. Aber das ist kein Krieg zwischen zwei Völkern, sondern ein Krieg, den die russische Regierung zu verantworten hat“, sagt Boris Fishkis, 23. Im Unterricht in seiner Berufsschule beispielsweise werde das zu oft nicht differenziert. „Das wird zu immer mehr Mobbing und Diskriminierung von Leuten wie uns führen“, fürchtet er.

„Ich habe täglich Angst um meine Kinder“, sagt Anna V. Quelle: Ilona Hottmann

Beschimpft und gemobbt, nur weil man russisch spricht

Anna V. möchte ihren vollen Nachnamen nicht nennen, um ihre Kinder zu schützen. Zwei Kinder hat sie, beide sind im Grundschulalter, beide erlebten seit Kriegsbruch täglich Anfeindungen von anderen Kindern. Vor allem der Größere werde beschimpft, gemobbt, allein schon weil er auch russisch spreche, sagt sie. Das sei schon deshalb absurd, weil er halb armenischer, halb griechischer Herkunft sei. „Russisch ist außerdem nicht die Sprache von Herrn Putin, sondern die Sprache Gogols oder Tolstois“, sagt sie. In der Grundschule würden Kinder mit der Aufklärung über den Krieg überfordert, es werde mit Begriffen wie „Separatisten“ operiert, die sie gar nicht verstehen könnten. Insgesamt solle der Schwerpunkt im Unterricht nicht auf dem Krieg liegen, sondern darauf, „dass wir alle in Frieden miteinander leben wollen“.

„Patriotismus bekommen Sie in Russland kostenlos an jeder Ecke“, sagt Ekaterina Khrulkova Quelle: Ilona Hottmann

„Gerade die Älteren sind taub für die Argumente der Angehörigen aus Deutschland“

Anfeindungen und Konflikte gibt es auch mit den Angehörigen in Russland in der eigenen Familie. Ekaterina Khrulkovas gesamte Familie lebt in Russland. Die 40-Jährige ist mit einem Deutschen verheiratet und lebt seit sechs Jahren hier. Da sei die tief verwurzelte, patriotische Grundhaltung vor allem der älteren Generation, die Putin sich zu nutze mache. „Patriotismus bekommen Sie in Russland kostenlos an jeder Ecke“, sagt sie. Vor allem der älteren Generation, die schon so viele schlechte Zeiten erlebt habe, gebe er Halt. Die älteren seien es auch, die keine Informationen aus der westlichen Welt erreichten – und taub für die Argumente der Angehörigen aus Deutschland seien. „Wenn ich sage, das russische Staatsfernsehen ist zensiert, glaubt meine Mutter mir nicht“, sagt sie. Ständig gebe es Streit.

Dazu kommt: „Selbst wenn man ukrainischen Geflüchteten in Hannover helfen will, begegnet einem teilweise schon Misstrauen“, sagt Ekaterina Khrulkova. „Dabei sind wir alle einfach Menschen, das sollte doch jetzt im Vordergrund stehen.“