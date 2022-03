Hannover

Der Riss geht mitten durch die eigene Familie. Länger schon. Aber Putins Krieg hat ihn zu einem nur noch schwer überwindbaren Graben gemacht. 5700 Kilometer Autostrecke liegen zwischen den beiden Frauen: Mutter und Tochter, zwei Generationen, beide Russinnen, eine Familie. Die eine lebt in Tomsk, Sibirien, die andere in Hannover, Deutschland. Seit vor fünf Wochen der Krieg zwischen Russland und der Ukraine losbrach, können sie kaum noch ohne hitzige Wortgefechte miteinander reden.

„Verräterin ihrer Heimat“ hat die eigene Mutter die Tochter in einem der vielen Telefonate via Telegram sogar schon genannt. Sie glaubt fest, dass die Propaganda im russischen Staatsfernsehen über den Ukraine-Konflikt die Wahrheit ist. Dass der Westen der Feind ist, insbesondere Amerika, der Russlands Grenzen bedroht und den es abzuwehren gilt. Dass in der Region Donbass russische Zivilisten von Ukrainern gefoltert und getötet worden sind. Dass die Ukraine Biowaffen entwickelt hat, mit denen sie Russland bedroht. Dass in diesem Krieg auch massenhaft russische Soldaten sterben, bezweifelt sie. Und wenn doch? Solange es nicht viele Millionen wie im Zweiten Weltkrieg sind, müsse man das ihrer Ansicht nach wohl aushalten, berichtet die Tochter resigniert.

Hilflosigkeit, Resignation, Trauer bestimmen das Leben

Anna Petrova* redet leise, wenn sie über die Haltung ihrer Eltern und ihrer Großmutter zum Krieg Russlands mit der Ukraine spricht. „Es ist eine Katastrophe, was mein Land da macht“, sagt sie. Wie bei anderen in Deutschland lebenden Russen wird der Krieg aber auch zur Zerreißprobe zwischen einer älteren Generation, die in Russland lebt und den Kalten Krieg erlebt hat, und einer jüngeren, die sich westlichen Werten geöffnet hat oder sogar im Ausland lebt. Viele Sätze, die Petrova anfängt, enden im Nichts. Hilflosigkeit spürt man, Resignation, Trauer – und doch auch immer wieder Anläufe, die in Russland lebende Familie zu verstehen, Brücken zu finden, über die alle Angehörigen weiter gehen können.

Im Bücherregal von Anna Petrova und ihrem Freund stehen Klassiker der europäischen und der russischen Weltliteratur selbstverständlich nebeneinander. Quelle: Ilona Hottmann

Petrova selbst lebt seit sieben Jahren in Hannover, hat hier studiert, ihren Lebensgefährten gefunden. Zur russischen Intelligenzija zählt sie sich, zur Generation linker, russischer Hipster um die Dreißig, die – voller Freiheitsdrang, voller Fernweh – ins Ausland aufgebrochen sind, um fremde Kulturen kennenzulernen. Indie-Rockbands aus England liebt sie, und das Reisen. Um zu sehen, wie sehr sie und ihr Freund sich russischer und deutscher Kultur verbunden fühlen, reicht schon ein Blick in das Bücherregal im Wohnzimmer. Ihre russischen Ausgaben europäischer Klassiker – Ovids Metamorphosen, F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“, Stendals „Rot und Schwarz“ – stehen neben deutschen Ausgaben großer russischer Schriftsteller: Boris Pasternaks „Doktor Schiwago“, Iwan Turgenjews „Erste Liebe“ oder Nikolai Gogols „Die toten Seelen“.

Petrova hat bislang eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, will ihre Familie in der Heimat weiterhin ungefährdet besuchen können. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren richtigen Namen nicht. Fast alle ihrer Freunde seien gegen diesen Krieg, sagt sie. „Krieg“ – allein das Wort wäre in ihrer Heimat ein Problem. Mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann nach einem kürzlich im russischen Parlament verabschiedeten Gesetz, wer „Falschinformation“ über die in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte verbreitet. Eine ihrer besten Freundinnen in Russland hat noch vor wenigen Wochen einen „No war“ Sticker an einen Laternenpfahl geklebt. Jetzt hat Petrova Angst um sie. Angst, dass jemand sie verraten und damit gefährden könnte. Sie traut sich nicht mal mit ihrer Mutter über die Freundin zu reden, aus Angst, sie könnte sie verraten.

Die Leute, die für Bildung, für westliche Werte stünden, würden das Land verlassen, Russland werde sich immer weiter abschotten, fürchtet sie. „Alles, was die linke Intelligenzija in Russland aufgebaut hat, ist innerhalb kürzester Zeit zusammengebrochen. Freiheit, freies Denken, Meinungsfreiheit. Jetzt sollen wir bloße Körper mit gleichgeschaltetem Inhalt sein?“, fragt sie. Man merkt, wie erschüttert sie ist.

Kalter Krieg: „Alles was aus dem Westen kam, war schlecht“

Kann sie, die Tochter in Deutschland, ihre Verwandten in Russland nicht zum Nachdenken bringen? Die Mutter sei wie viele Russen „extrem patriotisch“, sagt die Tochter, könne kein Englisch, europäische oder amerikanische Zeitungen lese sie nicht. Unabhängige russische Medien? Für die Mutter seien das alles Spione. Die Tochter hat Freunde, die in Medien in Deutschland und in den USA arbeiten. „Glaubst Du Fremden mehr als mir?“, argumentiere die Mutter, wenn sie sich auf deren Berichte beziehe.

Dazu kommt: Die Großmutter habe die Ukraine noch als Teil der Sowjetunion erlebt. Dass sie wieder zu Russland gehöre, erlebe sie als die Wiederherstellung von etwas Vertrautem. Die Eltern seien im Kalten Krieg groß geworden. Alles, was aus dem Westen kam, sei damals schlecht gewesen. Das sei kein alleiniges Phänomen in Russland. Sie kenne auch Deutsche, für die ’der Russe’ immer noch ’der Böse’ sei, sagt Petrova. Bei ihren Verwandten sei diese Zeit in den Köpfen geblieben. Durch den Krieg würden die alten Muster reaktiviert. Sind das Einzelfälle? „Ich glaube, dass es in Russland sehr viele dieser Menschen gibt“, sagt Petrova.

„Das Leben ist schon lange hart und schwer“

Wie wirken die Sanktionen des Westens in Russland? Am Lebensgefühl der Menschen ändere das wenig, sagt Petrova. Sie seien es schon zu lange gewohnt, dass das Leben hart und schwer sei. Auch nach dem Zerfall der Sowjetunion habe es kein Geld, keine Arbeitsplätze gegeben. Dass das jetzt wieder drohe? Petrova zuckt mit den Schultern.

Sie versucht mit der Mutter am Telefon jetzt mehr über Alltägliches zu reden, um nicht jedes Gespräch eskalieren zu lassen. Es klappt mehr schlecht als recht. Anfangs, als der Krieg losbrach, habe sie sich so für ihre Heimat geschämt, so verzweifelt sei sie gewesen. Sie habe nur noch geweint. Jetzt bemüht sie sich auch nicht mehr ständig aufs Handy für neue Nachrichten zu schauen. „Man muss auch seinen eigenen Alltag irgendwie bewältigen“, sagt sie: „So emotional aufgewühlt geht das nicht. “

*Name von der Redaktion geändert