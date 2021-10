Hannover

Diesen Weg hier ist sie als Kind oft gegangen, wenn die Bomber kamen. Nur dass die Heisterbergallee damals noch Harenberger Landstraße hieß. Und auch der Leo-Rosenblatt-Weg trug noch nicht seinen heutigen Namen. „Dort drüben war das Konzentrationslager, die Häftlinge mussten mit Loren das Gestein aus dem Stollen schaffen“, sagt Ruth Gröne. „Sie gingen durch einen anderen Eingang unter die Erde als wir.“

Die Asphaltfabrik in Ahlem in einem historischen Foto. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

Die 88-Jährige sieht sich um. Vieles hat sich hier verändert, die mehrgeschossigen Gebäude am Leo-Rosenblatt-Weg wurden erst lange nach dem Krieg gebaut. Doch an den Anstieg erinnert sie sich noch genau. „Hier irgendwo muss das Mundloch gewesen sein, der Eingang zum Stollen, der uns als Luftschutzbunker diente“, sagt sie. Doch zu sehen ist davon nichts mehr.

„Hier irgendwo muss der Eingang zum Stollen gewesen sein“: Die 88-jährige Ruth Gröne am Leo-Rosenblatt-Weg in Ahlem. Quelle: Ilona Hottmann

Die alten Asphaltstollen sind derzeit das beherrschende Thema in Ahlem. Das Bergbauamt fürchtet, die Stollen könnten brüchig sein, die Stadt will die unterirdischen Systeme jetzt erforschen und gegebenenfalls verfüllen – etwa 70 Gebäude könnten betroffen sein, sollten die unterirdischen Gänge einstürzen und der Boden absacken.

Ahlemer Stollen sind ein verzweigtes System

Die Stollen sind Relikte jener Zeit, als verschiedene Firmen im großen Stil Asphalt in Ahlem abbauten. Um 1914 wurden die Arbeiten eingestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschloss man die Eingänge endgültig, die Stollen wurden vermutlich komplett mit Wasser geflutet. Ruth Gröne zählt zu den wenigen heute noch lebenden Menschen, die die Stollen noch von innen kennen. In den letzten Kriegsmonaten wurden diese als Bunker genutzt, mit ihrer Mutter hat sie dort die Bombenangriffe überlebt.

Zerklüftete Landschaft: Asphalt-Tagebau in Ahlem um 1911. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

„Anfangs sind wir nur nachts in den Stollen gegangen, am Ende schon lange vor dem Alarm“, sagt sie. Auf Klappstühlen und später in schmalen Luftschutzbetten verbrachten sie dort die Nächte. „In den Stollen war viel Platz“, sagt sie. Lastwagenweise hätten die Conti und die Sichel-Werke ihre Beschäftigten zu den Schutzräumen gefahren. Ruth Gröne hat alte Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass einer der Stollen 9250 Quadratmeter groß gewesen sein soll, ein weiteres System umfasste demnach 6000 Quadratmeter. Eine Vielzahl verzweigter kleiner Gänge.

Relikte aus Ahlems Industriegeschichte: Werkzeuge im Heimatmuseum. Quelle: Benne

„Vor den Bomben haben wir uns dort hundertprozentig sicher gefühlt“, sagt sie. Draußen gab es große Explosionen. „Aber drinnen haben wir gar nichts davon gemerkt, wenn oben die Hölle losbrach – das Gestein ist absolut solide, die Stollen hielten das aus“, sagt sie.

In den Dreißigerjahren wurde für Siedlungsbau im einstigen Stollengebiet geworben. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

Auch aus Angst vor Kontrollen der Gestapo seien sie damals besonders tief in den Stollen hineingegangen, bis zu 30 Meter unter die Erde, erinnert sich Ruth Gröne. Als Kind musste die Ahlemerin den gelben Stern tragen. „Juden durften eigentlich nicht in öffentliche Luftschutzräume“, sagt sie.

Erinnerung an den Asphaltstollen: Ruth Gröne am Mahnmal für das KZ Ahlem. Quelle: Ilona Hottmann

Pläne im Heimatmuseum zeigen die Gänge

Häftlinge aus dem nahen KZ Ahlem mussten die eigentlich schon stillgelegten Stollen damals erweitern; Hunderte von ihnen starben. Unter der Erde sollten bombensichere Produktionsstätten für Industriebetriebe entstehen. Wo genau die Gefangenen welche Stollen wie weit ausbauten, weiß wohl niemand. Das KZ-Mahnmal, das 1994 auch auf Initiative von Ruth Gröne errichtet wurde, ist einem Stolleneingang nachempfunden.

Einem Stolleneingang nachempfunden: Ruth Gröne am Mahnmal für das KZ Ahlem. Quelle: Ilona Hottmann

Im Ahlemer Heimatmuseum erinnern Werkzeuge an Ahlems Asphalt-Vergangenheit: Bohrer, Karbidlampe, Bitumenplatten. An der Wand hängt eine historische Karte, auf der die alten Stollen blau markiert sind. Das Gelände im Osten des heutigen Sportplatzes sowie nördlich und südlich der Heisterbergallee muss demnach so ausgehöhlt sein wie ein Gewölbekeller; teils wirkt es fast, als hätte man beim Abbau nur einzelne Säulen stehen lassen.

Historischer Plan: Eine Karte zeigt im Heimatmuseum Ahlen, wo Stollen angelegt wurden - die Flächen sind blau unterlegt, die waagerechte Achse in der Mitte entspricht der heutigen Heisterbergallee. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

Schwarz-Weiß-Fotos, über 100 Jahre alt, zeigen im Heimatmuseum eine zerwühlte, bizarr zerklüftete Tagebaulandschaft mit Löchern. Ein Diorama illustriert, wie Bergleute damals unter und über der Erde schufteten – und dabei die Ahlemer Landschaft veränderten.

Unterkellerte Landschaft: Ein Diorama im Heimatmuseum Ahlem illustriert den einstigen Tage- und Bergbau. Quelle: Benne

„Wir wussten schon lange von den Stollen, aber nicht, dass die Situation so gefährlich sein soll“, sagt Christa Elsner-Solar vom Museumsteam. Sie selbst lebt seit 1977 in Ahlem. Sie weiß von Hausbesitzern, denen offiziell ins Grundbuch geschrieben steht, dass sie in ihrem Garten keinen Asphalt abbauen dürfen. Sie kann auch von einer Anwohnerin berichten, deren Wintergarten-Anbau vor einiger Zeit abgesackt sei – obwohl sie eigentlich außerhalb des Stollengebietes lebt. Wer weiß schon, ob da ein Zusammenhang besteht? Die Verunsicherung in Ahlem ist derzeit groß.

Diese Karte im Heimatmuseum Ahlem zeigt, wo Asphalt teils in Stollen abgebaut wurde. Quelle: Heimatmuseum Ahlem

Erdrutsch am Sportplatz 1994

Bei einem Erdrutsch tat sich 1994 ein mehrere Meter tiefes Loch auf der Sportanlage an der Petit-Couronne-Straße auf. Der Krater sei nicht auf einen Stollenabbau zurückzuführen, erklärte die Stadt damals. Vielmehr sei Erde abgesackt, wo man eine frühere Tagebaugrube aufgefüllt hatte.

"Wir wussten schon lange von den Stollen": Christa Elsner-Solar (l.) und Ute Borgwaldt vom Heimatmuseum Ahlem. Quelle: Benne

In den Dreißigerjahren warb eine Kampagne für den Eigenheimbau an der Siedlung an der heutigen Heisterbergallee. Das damals auch „Neu-Ahlem“ genannte Gebiet lockte nicht nur mit billigem Bauland. Die Werbung des Siedlungs-Vereins versprach auch „Freiheit in Größe und Ausbau des Hauses“. Der Bau des nahen Rewe-Marktes vor vier Jahren verzögerte sich hingegen, weil der Untergrund nun als fragil galt – ein zweigeschossiger Bau war dort nicht mehr zulässig.

„Unter dem ganzen Areal ziehen sich Stollen hin“: Ruth Gröne hat daheim Karten und Fotos zum Asphaltabbau in Ahlem. Quelle: Ilona Hottmann

„Unter dem ganzen Areal hier ziehen sich Stollen hin“, sagt auch die 88-jährige Ruth Gröne. Sie selbst wohnt im Gebiet südlich der Heisterbergallee. Im nahen Stollenweg habe es schon in den Fünfzigerjahren Auflagen beim Bauen gegeben, sagt sie. „Einige Häuser durften nur als flache Gebäude errichtet werden.“ Unweit von diesen erheben sich jedoch auch mehrgeschossige Bauten.

„Die ganze Ecke hier ist absolut stabil“: Ruth Gröne machen die Nachrichten über die Stollen keine Angst. Quelle: Christian Behrens

Das Haus, das sie selbst 1954 mit ihrem Mann errichtete, steht vermutlich am Rande der Stollenausläufer – wie weit sich die unterirdischen Gänge genau erstrecken, weiß ja niemand. Doch Angst macht ihr das nicht: „Beim Ausschachten sind wir auf massives Felsgestein gestoßen, mein Mann musste sogar einen Presslufthammer ausleihen“, sagt sie. Dass es in Ahlem Anlass zu Befürchtungen gebe, glaubt sie nicht: „Wenn die Stollen absacken würden, hätten wir längst Risse im Haus“, sagt sie. „Die ganze Ecke hier ist absolut stabil.“

