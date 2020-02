Hannover

Bevor das Unternehmen Transdev Mitte des Jahres 2022 den Betrieb der hannoverschen S-Bahn von DB Regio übernimmt, muss der Staatskonzern noch neun seiner 68 Züge in die Instandsetzung geben. Das kostet 7,2 Millionen Euro, die die Bahn aber nicht selbst zahlt. Vertragsgemäß übernimmt die Region Hannover 4,8 Millionen Euro, den Rest steuern das Land und der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe bei. Nach dem Betreiberwechsel bringt die Transdev neue, eigene Züge auf die Gleise.

Züge brauchen neue Drehgestelle und Motoren

Die Instandhaltung von Zügen fällt turnusmäßig an und wird vom Eisenbahnbundesamt überwacht. Bei den neun Exemplaren in Hannover müssen dabei auch Drehgestelle und Motoren ausgetauscht werden. „Die Kosten sind von einem externen Wirtschaftsprüfer begutachtet worden“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Vorgeschrieben sei, dass DB Regio die Instandsetzung kostendeckend, aber nicht mit Gewinn durchzuführen habe.

Verkehrsangebot soll erhalten bleiben

Um die zusätzlichen Kosten kommen die Region und ihre Partner nicht herum, wenn sie bis zum Übergang des Betriebes auf die Transdev das derzeitige Angebot bei der S-Bahn aufrecht erhalten wollen. „Ohne die Instandhaltung müssten die Züge stillgelegt werden und stünden für den Verkehr bis 2022 nicht zur Verfügung“, erklärt Franz. Es solle aber vermieden werden, dass zwischenzeitlich Fahrten entfallen oder kürzere Bahnen unterwegs sind.

Im Sommer 2018 hatte die Transdev seinerzeit noch über ihre Tochter Nordwestbahn den Zuschlag für den Betrieb des S-Bahn-Netzes von 2022 an erhalten. Das Unternehmen hatte DB Regio finanziell ausgestochen; es kassiert 42,5 Millionen Euro im Jahr an Zuschüssen. Das sind 5 Millionen Euro mehr, als DB Regio erhält. Der Zuwachs wird damit begründet, dass modernere Fahrzeuge mit besserer Ausstattung und mehr Zugbegleiter zum Einsatz kommen.

Möglicherweise kauft die Region Züge von der Bahn

Eigentlich sollte Transdev schon zum 1. Januar 2022 übernehmen. Weil aber DB Regio zwischenzeitlich erfolglos gegen die Vergabeentscheidung geklagt hatte, verzögert sich der Ablauf. Geplant ist nun, dass der neue Betreiber zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel im deutschen Bahnnetz am 12. Juni 2022 erstmals mit seinen Bahnen im Raum Hannover unterwegs sein wird. Diesen Zeitraum müssen die neun Bahnen zusätzlich mit abdecken.

Was dann mit den Bahnen von DB Regio passiert, ist noch unklar. Viele von ihnen sind dann zu diesem Zeitpunkt mehr als 20 Jahre in Betrieb. „Wir arbeiten an einem Nachnutzungskonzept“, teilt eine Sprecherin der Bahn mit, ohne Details zu nennen. Nach Informationen der HAZ überlegt die Region, einige der Züge zu kaufen. Der Grund: Weil sie perspektivisch anstrebt, den S-Bahn-Verkehr auszuweiten, hätte sie dafür eine größere Wagenreserve.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase