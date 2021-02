Hannover

Beamte der Bundespolizei Hannover haben in der Nacht zu Donnerstag in Nienburg drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen. Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, eine S-Bahn auf einer Fläche von insgesamt 61 Quadratmetern mit Farbe beschmiert zu haben. Die Polizei leitet ein Verfahren gegen die 31-Jährige und die beiden 28 und 25 Jahre alten Männer wegen Sachbeschädigung ein. Außerdem werden die drei wohl für die Beseitigung des Schadens an der S-Bahn aufkommen müssen.

Verdächtige ließen Auto am Tatort zurück

Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens der Deutschen Bahn hatten die drei Sprayenden auf frischer Tat an der S-Bahn überraschte. Die Verdächtigen ergriffen zunächst die Flucht. Dabei ließen sie das Auto, mit dem sie von Hannover nach Nienburg gefahren waren, am Tatort zurück. Wenig später erkannten die Sicherheitsleute die drei Gesuchten in einer abfahrbereiten S-Bahn wieder.

Anzeige

Polizei durchsucht Wohnungen der Beschuldigten

Sie veranlassten den Fahrer der S-Bahn kurzentschlossen, alle Türen der Bahn zu schließen. Die Sprayer saßen in der Falle. Beamte der Landespolizei nahmen die Verdächtigen vor Ort fest und übergaben sie den Kollegen der Bundespolizei, die für solche Fälle zuständig ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Einsatzkräfte anschließend die Wohnungen der Beschuldigten in Hannovers Nordstadt und in der Calenberger Neustadt. Dabei stellten sie sogenanntes szenetypisches Material und Datenträger sicher. Alle drei Verdächtigen sind einschlägig polizeibekannt. Die Ermittler sind davon überzeugt, den Beschuldigten zahlreiche weitere Taten zuordnen zu können.

Von Tobias Morchner