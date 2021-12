Hannover

Bei der S-Bahn in Hannover kommt es seit dem Freitagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür ist eine zeitweilige Störung in einem Stellwerk. Betroffen war eine Anlage der Bahn in Waldhausen. Die Störung war um 8.50 Uhr aufgetreten und konnte um 9.35 Uhr wieder behoben werden, berichtete eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Auch in den Vormittag hinein kam es zu Störungen beim S-Bahn-Verkehr. „Das sind noch die Nachwehen“, meinte die Sprecherin. Sie rechnet damit, dass die S-Bahnen im Laufe des Vormittags wieder normal fahren. Die Stellwerksprobleme hatten keine Auswirkungen auf den Fernverkehr.

Von Mathias Klein