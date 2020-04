Hannover

DB Regio will nach Angaben der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover nach und nach das Fahrplanangebot bei der S-Bahn wieder ausweiten. „Die Personallage dort hat sich wieder stabilisiert“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Weil weitere Geschäfte in Niedersachsen wieder öffnen dürfen und der Unterricht in den Schulen anlaufen soll, seien größere Kapazitäten im Nahverkehr erforderlich. Dies betrifft auch Üstra und Regiobus, die nach Angaben von Tolga Otkun, Sprecher beim Großraum Verkehr Hannover (GVH), aber noch an Detailplanungen arbeiten. In den vergangenen Wochen war das Fahrgastaufkommen um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Dies dürfte sich nun ändern.

Die S-Bahn-Linien 1, 2 und 5 sollen nach Möglichkeit von sofort an, generell aber ab kommendem Montag immer mit Langzügen unterwegs sein. Von Montag, 27. April, an will DB Regio laut Abelmann auf den Linien S 3, S 4, S 6 und S 7 deutlich mehr Züge einsetzen. Somit entsteht mit dem Tag des vorgesehenen Schulbeginns auf vielen Strecken im Netz wieder der übliche Regelfahrplan, bei dem die Züge im 30-Minuten-Takt unterwegs sind. Weiterhin entfallen sollen S-Bahnen in den sogenannten Tagesrandzeiten, also am frühen Morgen vor 5 Uhr und am späten Abend nach 23 Uhr.

In Bussen und Bahnen gilt weiterhin das Abstandsgebot – das allerdings nach Aussagen von Fahrgästen und Beobachtungen der HAZ bei Testfahrten während der Stoßzeiten kaum einzuhalten war. Eine zwischenzeitlich diskutierte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wird es nicht geben – wohl aber die Empfehlung, den Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Von Bernd Haase