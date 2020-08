S-Bahnen in Hannover fahren etwas pünktlicher

Hannover

Die S-Bahnen in Hannover sind nach den Kriterien der Deutschen Bahn 2019 etwas pünktlicher gefahren als noch 2018. Das geht aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor. In Hannover fuhren 93,3 Prozent der von der Deutschen Bahn betriebenen S-Bahnen pünktlich (2018: 92,8). Dabei zählen die Betreiber Züge erst dann als verspätet, wenn sie mindestens sechs Minuten nach Fahrplan eintreffen.

Nicht viel besser sieht es bei den S-Bahnen in Bremen aus. Bei der Nordwestbahn waren demnach vergangenes Jahr 94,5 Prozent der Regio-S-Bahnen in und um Bremen pünktlich. 2018 waren es 92,9 Prozent.

Nord-West-Bahn übernimmt S-Bahn-Betrieb 2020

Die Nord-West-Bahn wird den Betrieb der S-Bahnen im Raum Hannover voraussichtlich Ende April 2020 übernehmen. Im Mai 2018 hatte die Nord-West-Bahn die Ausschreibung für den S-Bahn-Betrieb gegen vier Konkurrenten gewonnen und dabei auch DB Regio ausgestochen.

Im bundesweiten Vergleich liegt Hannover mit den aktuellen Pünktlichkeitswerten im hinteren Bereich. Gut schnitten die S-Bahnen Rostock und Berlin ab, die sich auf 99 und 98 Prozent verbesserten. Es folgten Dresden, Hamburg, Nürnberg und die S-Bahn Mitteldeutschland mit rund 97 Prozent.

Die meiste Geduld brauchten Fahrgäste im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet: Dort lag die Pünktlichkeit nur bei 92 Prozent.

