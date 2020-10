Hannover

Wochenlang musste eine Gaststätte in der Nordstadt auf Anordnung des Bauamts schon um 18 Uhr schließen. Jetzt stellt sich heraus: Das war ein behördlicher Fehler. Das Amt hatte die Genehmigung für die S-Bar an der Lutherkirche mit der Erlaubnis für eine Suppenküche gleich nebenan verwechselt. Inzwischen hat das Bauamt die Beschränkung aufgehoben. Der Betreiber überlegt, Schadenersatz geltend zu machen, denn auf die Umsätze in den Abendstunden musste er knapp vier Wochen verzichten. „Hat die Stadt grob fahrlässig gehandelt?“, fragt sich dessen Anwalt, Eckhard David.

Das Bauamt hatte vor fast einem Monat den S-Bar-Betreiber Alex Dück aufgefordert, seine Öffnungszeiten einzuschränken. Begründung: Die Betriebszeiten stimmen nicht mit den baurechtlichen Vorgaben für die Immobilie überein. Dück war überrascht und wies daraufhin, dass bereits die Vorläufer-Gaststätten bis in die späten Abendstunden geöffnet hatten.

Anzeige

Seit 1977 ist Betrieb als Gaststätte möglich

Ein Blick in die Bauakten verschaffte Dück und seinem Anwalt Klarheit. „Seit 1977 dürfen die Räume der S-Bar als Gaststätte betrieben werden“, sagt Rechtsanwalt David. Deutlich sei bei der Akteneinsicht auch geworden, dass sich die Stadt bei ihrem abendlichen Öffnungsverbot auf eine falsche baurechtliche Genehmigung stützte. Das Bauamt hatte nicht die Erlaubnis für die Räume der S-Bar zu Grunde gelegt, sondern die Genehmigung für die benachbarte Suppenküche. Rechtsanwalt David wies am vergangenen Freitag in einem Schreiben an das Bauamt auf den Fehler hin, ein paar Stunden später zog die Verwaltung die Öffnungsbeschränkung zurück.

Onkel Ollis Kiosk im Visier des Bauamts

Die S-Bar ist nicht das einzige Etablissement rund um die Lutherkirche, das ins Visier des Bauamts geraten ist. Den Kult-Kiosk von Marc-Oliver Schrank, genannt Onkel Ollis Kiosk, hatte das Bauamt vor einigen Wochen dicht gemacht, weil der Betrieb angeblich nicht mit der baurechtlichen Genehmigung übereinstimme. Nach politischem Druck hat Schrank seinen Kiosk wieder öffnen dürfen, jedoch unter Auflagen. „Das Bauamt hat offensichtlich zu einem Rundumschlag ausgeholt“, sagt Rechtsanwalt David.

Hintergrund der Querelen sind Lärmbeschwerden von Anwohnern. Im Sommer hatten sich rund um die Lutherkirche viele Menschen zum Feiern versammelt – zum Teil bis in die späten Abendstunden.

Von Andreas Schinkel