Hannover

Eltern aus dem Heideviertel und dem Roderbruch haben im Bildungsausschuss der Stadt massive Kritik an der geplanten Neuordnung der Schulbezirksgrenzen im Bereich Buchholz/Kleefeld und Misburg/Anderten zum Sommer 2022 geübt. Es sei nicht zumutbar, dass Kinder aus dem Roderbruch dauerhaft mit dem Bus zur Grundschule an den Paracelsusweg gefahren werden müssten, sagte ein Vater. Dorthin wird die Grundschule Buchholz-Kleefeld II zum Sommer 2022 ziehen. Besser wäre eine eigene Grundschule im Roderbruch, die man zu Fuß erreichen könne. Der Paracelsusweg ist an der Grenze von Groß-Buchholz und Bothfeld, der bisherige Standort an der Nackenberger Straße an der Grenze zwischen Heideviertel und Kleefeld.

Keine neue Grundschule im Roderbruch geplant

Eine Grundschule im Roderbruch wird es nach Auskunft von Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski allerdings auf längere Sicht erst mal nicht geben. Eine neue Grundschule soll an der Nackenberger Straße gegründet werden, sobald die zurzeit dort noch untergebrachte Grundschule Buchholz-Kleefeld II an den Paracelsusweg umgezogen ist. Auf dem Gelände an der Nackenberger Straße soll zudem eine neue IGS entstehen.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Roderbruch, die ebenfalls eine Primarstufe hat, hat als Schule mit einem besonderen pädagogischen Profil ein stadtweites Einzugsgebiet. Sie ist derzeit die einzige IGS in der Region mit einer angeschlossenen Primarstufe.

Gebäudetausch mit der BBS 14 keine Option

Ein Elternvertreter brachte dagegen diesen Vorschlag ins Spiel: Könnte nicht die Berufsbildende Schule 14 an der Nußriede im Roderbruch, die in Trägerschaft der Region ist, an die Nackenberger Straße ziehen und die neue Grundschule an die Nußriede? Das sei zeitnah nicht umzusetzen, sagte Rzyski. Zudem habe die Region mit dem Standort andere Pläne.

Vorgesehen sei, alle vier kaufmännischen berufsbildenden Schulen in Hannover, darunter auch die BBS 14, langfristig an einem Standort zusammenziehen. Einen entsprechenden Modellversuch habe das Regionale Landesamt für schulische Entwicklung gerade genehmigt, hatte Ulf-Birger Franz, Schuldezernent bei der Region, am Dienstag im dortigen Schulausschuss verkündet.

Zum Einzugsbereich der Grundschule am Lüneburger Damm gehören derzeit drei Flüchtlingsheime. Quelle: Florian Wallenwein (Archiv)

Wie verteilt man die Flüchtlingskinder am besten?

Ziel der Stadtverwaltung ist es, bei der Neuordnung der Schulgrenzen vor allem die Grundschule Lüneburger Damm (Heideviertel), die schon jetzt aus allen Nähten platze, zu entlasten. Auf die Frage der Schulleiterin Sevinc Yada, ob man wirklich Flüchtlingsheime fest Grundschulen zuordnen müsse, hieß es, alle Häuser müssten Grundschulbezirken zugeordnet werden, das gelte auch für Flüchtlingsunterkünfte. Um einzelne Standorte nicht über Gebühr zu belasten, würden aber schon Schulverbünde gegründet, damit die Kinder aus Flüchtlingsheimen auf mehrere Schulen verteilt werden könnten. Zum Bezirk der Grundschule Lüneburger Damm gehören derzeit drei Flüchtlingsheime.

Von Saskia Döhner