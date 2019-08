Hannover

Tagtäglich gehen beinahe eine Million Kinder in Niedersachsen in die Schule. Natürlich sollten dabei auch die Eltern einiges wissen und beachten – und das gilt nicht nur für die 70.000 Familien, deren Kind jetzt in die erste Klasse kommt. Warum bekommen eigentlich nicht alle Kinder Noten? Welche Mitwirkungsrechte haben Eltern an Schulen? Und wann darf das Kind bei Eisglätte oder extremer Hitze zu Hause bleiben? Hier haben wir Antworten auf wichtige Elternfragen für Sie gesammelt.

Warum bekommen einige Schüler Noten und andere nicht?

Diese Erstklässler sind stolz auf ihre ersten Zeugnisse (v.l.): Simon, (6), Eliza (6), Claudia (7) und Philipp (7) von der Grundschule An der Feldbuschwende Quelle: Katrin Kutter

Nicht an allen Schulen gibt es Notenzeugnisse. An Grundschulen bis zur dritten Klasse und an Gesamtschulen bis einschließlich achte Klasse werden stattdessen sogenannte Lernentwicklungsberichte erteilt. Bewertet wird auch allgemein das Arbeits- und Sozialverhalten, dabei geht es um Leistungsbereitschaft und Mitarbeit, Kooperationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Sorgfalt, Ausdauer und Verlässlichkeit, in der Gruppe um Konfliktfähigkeit, das Halten an Regeln und Hilfsbereitschaft. Erstklässler erhalten diese Berichte nicht zum Halbjahr, sondern erst am Ende des ersten Schuljahres. Ab dem dritten Schuljahr können auch Notenzeugnisse vergeben werden, das beschließt die Gesamtkonferenz der Schule. An Integrierten Gesamtschulen müssen in den Jahrgängen 9 und 10 Noten erteilt werden. Abschluss- und Abgangszeugnisse sind grundsätzlich Notenzeugnisse.

Kommt die schriftliche Laufbahnempfehlung nach der Grundschule wieder?

Viele weiterführenden Schulen werben bei Tagen der offenen Tür um die künftigen Fünftklässler. Hier spielen Jonas (von links), Hendrik und Marie an der IGS Burgdorf im Buddyraum Lego-Memory. Quelle: Sandra Köhler

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es keine verbindliche schriftliche Laufbahnempfehlung mehr, in der den Kindern empfohlen wird, auf welche Schule sie nach der 4. Klasse wechseln sollten. Stattdessen gibt es zwei Beratungsgespräche im vierten Schuljahr. Eltern können aber auf eigenen Wunsch seit einem Jahr auf dem Beratungsbogen auch eine entsprechende Empfehlung bekommen, ob ihr Kind eine grundlegende Allgemeinbildung (Hauptschulniveau), eine erweiterte (Realschulniveau) oder eine vertiefte Allgemeinbildung (Gymnasium) bekommen sollte. An einer Gesamtschule sind alle drei Wege möglich. Grundsätzlich gilt der freie Elternwille, die Eltern entscheiden also, wo sie ihre Kinder anmelden, dabei sollten sie natürlich auf den Rat der Lehrer hören. Die CDU tritt für die Wiedereinführung der schriftlichen Empfehlung ein, mit der SPD wird dieser Schritt aber nicht möglich ein. Deshalb hat sich die Große Koalition auf diesen Kompromiss geeinigt.

Welche Mitwirkungsrechte haben Eltern an Schulen?

Mike Finke ist der derzeitige Vorsitzende des Landeselternrats. Quelle: Samantha Franson

In jeder Klasse wird ein Elternverteter und sein Stellvertreter gewählt, dazu kommen auch noch drei Eltern als Konferenzvertreter. Eltern können zudem als Vertreter in Fachkonferenzen entsandt werden, sie werden vom Schulelternat nominiert, der Schulelternrat ist das Gremium der Elternvertreter aller Klassen. Es gibt einen Schulelternratsvorstand, an der Spitze steht der Schulelternratsvorsitzende, er vertritt die Eltern der Schule nach außen.

An der Schule gibt es außer der Gesamtkonferenz, die vom Schulleiter geleitet wird und der alle Lehrer, Referendare, andere Mitarbeiter der Schule, Eltern- und Schülervertreter angehören, auch noch den Schulvorstand. Diesem gehören je nach Anzahl der Lehrervollzeitstellen acht bis 16 Mitglieder an. Er besteht zur Hälfte aus Pädagogen (Schulleiter und Lehrer, die von der Gesamtkonferenz gewählt werden) und zur anderen Hälfte aus Eltern- und Schülervertretern. An Grundschulen sind es nur Elternvertreter.

Elternvertreter sind zudem im Stadt-, Regions- oder Landeselternrat organisiert. Eltern sollten generell im Austausch mit den jeweiligen Lehrern stehen, Elternsprechtage bieten alle Schulen regelmäßig an.

Kann ich mein Kind bei extremer Hitze oder bei Schneefall zu Hause lassen?

Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich, ob sie hitzefrei geben oder nicht. Quelle: Sebastian Kahnert/ dpa

Jede Schule entscheidet eigenverantwortlich, ob sie hitzefrei gibt oder nicht. Die Schulen müssen aber eine Betreuung garantieren, falls Eltern ihre Kinder nicht abholen können, weil sie etwa berufstätig sind. Hitzefrei gibt es meist nicht für Oberstufen- oder Berufsschüler. Bei extremer Glätte im Winter können Eltern nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie ihrem Kind den Schulweg zumuten können oder nicht. Damit sollte man aber nicht leichtfertig umgehen. Generell gilt in Niedersachsen die Schulpflicht. Welche Standorte hitze- oder glättefrei haben, erfahren Sie hier auf haz.de, es wird im Radio durchgesagt oder auf den Schulhomepages beziehungsweise von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (vmz-niedersachsen.de) veröffentlicht.

Heißt Ganztagsschule eigentlich, dass mein Kind bis spätnachmittags Unterricht hat?

Mittagessen für die Schüler bieten alle Ganztagsschulen an. Quelle: Franziska Kraufmann//dpa

Nein, es gibt ganz unterschiedliche Formen der Ganztagsschule. Von den 2615 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Land sind rund 70 Prozent Ganztagsschulen. Die meisten sind offene Ganztagsschulen, das heißt, Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder am Nachmittagsangebot teilnehmen lassen oder nicht. Manche Schulen bieten nur drei Tage pro Woche ein Nachmittagsprogramm an, andere sogar an fünf Tagen. Die Nachmittagskurse werden oft über einen Kooperationspartner, zum Beispiel einen Sportverein, organisiert, Kinder müssen sich im Halbjahr verbindlich für bestimmte Kurse entscheiden.

Daneben gibt es teilgebundene Ganztagsschulen, die an zwei bis drei Tagen in der Woche für alle Kinder verpflichtend Nachmittagsunterricht haben. Einige Grundschulen haben sich für dieses Modell entschieden und damit immer dienstags und donnerstags beispielsweise bis 15 Uhr Schule. Gebundene Ganztagsschulen haben jeden Tag bis nachmittags Unterricht. Das sind zum Beispiel Integrierte Gesamtschulen. Die haben dann aber eine Rhythmisierung, so findet Unterricht nicht nur vormittags und nachmittags Freizeit statt, sondern das wird gemischt. An Ganztagsschulen wird auch ein Mittagessen angeboten, im Schnitt müssen Eltern dafür um die drei Euro für eine Mahlzeit bezahlen.

Von Saskia Döhner