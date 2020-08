Hannover

Alarm im Landgericht Hannover: Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Montagmorgen in einem Verhandlungssaal einen 64-jährigen Mann aus Langenhagen überwältigt. Nach Angaben eines Prozessbeobachters hatte er unmittelbar vor seiner Verhandlung als Angeklagter lautstark gegen die erhobenen Vorwürfe protestiert und seine Unschuld beteuert. Anschließend soll er zu einem scharfen Gegenstand gegriffen und versucht haben, sich in den Hals und die Pulsadern zu schneiden.

Angeklagter muss ins Krankenhaus

Die Polizei hatte nach einem Notruf von Justizmitarbeitern ein SEK zum Landgericht beordert. Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilte, gelang es den Einsatzkräften, den Mann mit einem Elektroschocker zunächst außer Gefecht zu setzen und ihn zu überwältigen. Laut Polizeisprecher Richter hatte sich der 64-Jährige zuvor mit einer kleinen Metallplatte am Hals und an den Pulsadern bereits oberflächliche Wunden zugefügt. Woher er den scharfen Gegenstand hatte, ist laut Polizei bislang noch ungeklärt. Der 64-Jährige soll geblutet haben und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Langenhagener ist psychisch krank

Der Mann aus Langenhagen war am Montagmorgen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Königslutter zum Landgericht gebracht worden. Laut Polizei ist er dort in einem Prozess wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Der offenbar psychisch kranke Langenhagener soll bereits bei dem zu verhandelnden Vorfall im April 2019 in Langenhagen gegenüber der Polizei gedroht haben, sich zu verletzen.

Das SEK räumte den Gerichtssaal. Nur ein Notarzt und Sanitäter durften anschließend den Verhandlungsraum noch betreten. Der verletzte Mann soll laut Polizei nach seiner Krankenhausbehandlung wieder zurück in die JVA Königslutter gebracht werden. Die Einrichtung ist demnach auch auf die Unterbringung psychisch gefährdeter Insassen spezialisiert. Die Verhandlung im Landgericht läuft nach HAZ-Informationen derzeit bereits ohne den Angeklagten weiter.

Von Ingo Rodriguez