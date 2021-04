Hannover

Der Chef der SPD-Ratsfraktion, Lars Kelich, gehört zweifellos zu den einflussreichsten Personen in der hannoverschen Kommunalpolitik. Er führt die stärkste Fraktion im Rat, die zusammen mit Grünen und FDP die Mehrheit im höchsten Entscheidungsgremium der Stadt Hannover bildet. Sein Wort hat Gewicht, und doch scheint es bisweilen nicht bis zur Parteibasis durchzudringen. Kelich muss bei der Kommunalwahl im Herbst um den Wiedereinzug in den Rat bangen. Der SPD-Ortsverein Herrenhausen-Stöcken hat den 37-Jährigen abblitzen lassen und eine andere Spitzenkandidatin aufgestellt. Jetzt hofft Kelich, dass der SPD-Parteitag das Votum des Ortsvereins kippt. „Die Entscheidung fällt die Delegiertenversammlung am 24. April“, sagt er kämpferisch.

Eigentlich wollte Kelich auf Platz 1 der Ratsliste im Wahlbezirk Herrenhausen-Stöcken stehen. Doch für den Spitzenplatz bewarb sich auch die Ärztin Stefanie Mönkeberg, die aus einer Familie bekannter SPD-Kommunalpolitiker stammt. Mönkeberg erhielt 29 Stimmen, Kelich sechs, zwei Genossen enthielten sich – eine deutliche Klatsche für den Fraktionschef. Am Ende der Abstimmungen über weitere Listenplätze landete Kelich abgeschlagen auf Rang 4. Damit würde er den Wiedereinzug in den Rat verpassen.

Kaum an Vorstandssitzungen teilgenommen

Hat Kelich den Kontakt zur Basis verloren? In seinem Ortsverein wird das so gesehen. Zu Vorstandssitzungen sei Kelich kaum erschienen, ebensowenig zu den Hauptversammlungen des Ortsvereins, berichtet ein Genosse aus Herrenhausen. Auch für den Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken habe sich Kelich zu wenig engagiert, heißt es aus dem Ortsverein.

Kelich kann darüber nur den Kopf schütteln. Er habe viel für den Stadtbezirk erreicht, sagt er. Die Enttäuschung über das schlechte Wahlergebnis ist ihm anzumerken. „Danach habe ich etliche Solidaritätsbekundungen bekommen. Das tut gut“, sagt Kelich.

Die Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt, zugleich Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Herrenhausen-Stöcken, sieht keine Fehde zwischen ihr und Lars Kelich. Quelle: Berger, Michael B.

„Alte Wunden“ aufgerissen?

Während der Kandidatenkür im Ortsverein scheint es hoch hergegangen zu sein. Eine Beobachterin erzählt, dass sich Kelich deutliche Wort anhören musste, bis hin zu persönlichen Attacken. „Er hat mir leid getan“, sagt sie. Offenbar seien „alte Wunden“ aufgerissen worden.

Damit dürfte ein Streit zwischen Kelich und der Ortsvereinsvorsitzenden Thela Wernstedt, Abgeordnete im Landtag, gemeint sein. 2014 beklagte Wernstedt in einem offenen Brief an den damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), dass in Herrenhausen-Stöcken besonders viele Flüchtlinge einquartiert werden. Der Brief löste Empörung in Teilen der SPD aus. Kelich warf Wernstedt vor, „Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten zu kippen“.

Die Ortsvereinsvorsitzende winkt ab. Es gebe keine Fehde zwischen ihr und Kelich, betont Wernstedt. „Uns geht es darum, Frauen auf die vorderen Listenplätze zu setzen“, sagt sie.

Wenige Frauen auf ersten Plätzen in Wahlbezirken

Tatsächlich haben sich die SPD-Ortsvereine bisher wenig um die Vorgabe der Parteispitze geschert, mehr Frauen auf erste Listenplätze zu hieven. „Ich bin in dieser Hinsicht nicht zufrieden“, sagt Hannovers SPD-Chefin Ulrike Strauch. Noch habe sie keinen genauen Überblick, aber am Ende werde es wohl nur in vier oder fünf Wahlbezirken Spitzenkandidatinnen geben – von insgesamt 14 Wahlkreisen in Hannover. „Ich weiß von einigen Frauen, die ihre Kandidatur wieder zurückgezogen haben, weil sie nicht gegen wild entschlossene Männer antreten wollten“, sagt Strauch.

Parteichefin Ulrike Strauch wünscht sich mehr Frauen als Spitzenkandidatinnen für den Rat. Quelle: Christian Behrens

Parteichefin hofft auf geordnete Versammlung

Aber womöglich wird alles anders. Am 24. April fällt eine Versammlung von Delegierten die endgültige Entscheidung über die Ratslisten. Die Vorschläge der Ortsvereine sind rechtlich nicht bindend, werden aber für gewöhnlich als dringende Empfehlung angesehen. Es kommt selten vor, dass die Versammlung der Empfehlung nicht folgt. Vor der jüngsten Kommunalwahl 2016 war es schon einmal eine Liste aus Herrenhausen-Stöcken, die die Delegierten verändert haben: Kelich wurde von Platz 3 auf Platz 1 hochgesetzt. Diese Geschichte könnte sich wiederholen.

Parteichefin Strauch hofft, dass der Parteitag ohne große Streitereien über die Bühne geht. „Ich wünsche mir mehr Geschlossenheit“, sagt sie.

Von Andreas Schinkel