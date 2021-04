Hannover

Hannovers SPD hat ihre Zerreißprobe glimpflich überstanden. Was als Langzeitfolge bleibt, müssen die nächsten Monate zeigen. Am Sonnabend haben 146 Delegierte über die Besetzung der Ratslisten für die Kommunalwahl im September abgestimmt – und dabei nur an einer Stelle das Votum der Basis übergangen.

Kampfabstimmungen bei der SPD

In zwei von 14 Wahlbereichen gab es Kampfkandidaturen um den erfolgversprechenden ersten Listenplatz. In Mitte gewann der indischstämmige Meeresbiologe Bala Ramani (44) von der Leibniz-Uni gegen den langjährigen Kommunalpolitiker Michael Sandow – ganz nach Wunsch des Ortsvereins. In Herrenhausen-Stöcken hingegen setzte sich gegen das Votum des Ortsvereins der Ratsfraktions-Chef Lars Kelich (37) gegen die Ärztin Stefanie Mönkeberg (52) durch.

Die Ratsaufstellungen bergen stets Sprengstoff, wenn der Vorschlag der Basis zugunsten von Parteifunktionären übergangen wird. In Herrenhausen-Stöcken war Kelich von seinem Ortsverein abgestraft worden, weil er sich zu wenig im Stadtteil engagiere.

Vorstand votiert für Kelich

Die Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt, zugleich Vorsitzende des Ortsvereins Herrenhausen-Stöcken, warf Kelich vor, dem Ortsverein „die Zusammenarbeit verweigert“ zu haben. Sie kritisierte, dass Kelich schon seit vielen Jahren die Basishaftung fehle. Schon zur jüngsten Kommunalwahl habe sich der Stadtverband über die Empfehlung des Ortsvereins hinweggesetzt. Wenn aber ständig gegen das Basisvotum gestimmt werde, „dann schädigt das die Partei“.

Der Stadtverbandsvorstand aber machte sich erneut dafür stark, Kelich wieder auf sicherem Platz in den Rat zu wählen. „Lars Kelich ist unser bester Kommunalpolitiker“, hatte Parteichef Adis Ahmetovic zuletzt gesagt. Bürgermeister Thomas Hermann bescheinigte während der Versammlung: „Er hat ganz Hannover im Blick.“ Die SPD dürfe nicht riskieren, diesen engagierten Fraktions-Chef zu verlieren. Den Hinweisen folgte nun die Mehrheit der Delegierten. Kelich versprach, künftig mehr im Ortsverein präsent zu sein. Das allerdings hatte er vor fünf Jahren auch schon versprochen.

Ergebnis eindeutig

Am Ende fiel das Ergebnis eindeutig aus. 106 Delegierte sprachen sich für Kelich aus, nur 37 für Mönkeberg.

Durch die Entscheidung für Kelich in Herrenhausen hat die SPD jetzt in 10 Wahlbereichen Männer auf dem ersten Listenplatz. Nur in vier Bereichen sind es Frauen.

Wahl im Arminia-Stadion

Für die Parteiveranstaltung hatte die SPD das Arminia-Stadion in der Bult angemietet, um trotz Corona die Abstimmungen vornehmen zu können. Stadtverbands-Chefin Ulrike Strauch hatte zu Beginn zu Fairness aufgerufen: „Wir legen heute gemeinsam eine wichtige Grundlage für die Kommunalwahl im September“, da müssten „auch unterschiedliche Positionen sachlich ausgetragen werden“.

Strauch sagte, sie sehe „Hannovers SPD im Aufwind“. Dadurch hätten „auch die zweiten Listenplätze eine Chance, in den Rat zu kommen“. Ob es so kommt, dürfen die Wählerinnen und Wähler am 12. September entscheiden.

Von Conrad von Meding