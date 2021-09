Herr Krach, haben Sie mit diesem deutlichen Ergebnis gerechnet?

Das ist viel besser als erwartet, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist absolut sensationell! Als ich vor knapp einem Jahr angetreten bin, hätte ich mir dieses Ergebnis nicht ausgerechnet.

Es geht jetzt in der Stichwahl in zwei Wochen gegen die CDU-Mitbewerberin Christine Karasch. Haben Sie das erwartet oder eher mit einem Duell gegen die Kandidatin der Grünen, Frauke Patzke, gerechnet?

Es hat vor diesem Wahlgang eine Forsa-Umfrage gegeben, die eine solche Stichwahl schon prognostiziert hat, deshalb habe ich damit schon ein bisschen gerechnet. Es kommt jetzt darauf an, die nächsten zwei Wochen einen engagierten Wahlkampf zu führen und so viele Menschen wie möglich in der Region zu treffen und zu überzeugen.

Mit welchem Thema wollen Sie dabei punkten, wo können Sie noch einen Schwerpunkt setzen?

Ich habe an den Wahlständen immer wieder klar gemerkt, dass das Thema Verkehrspolitik die Menschen am meisten beschäftigt. Hier sehe ich auch die größten Unterschiede zum Programm der CDU und das möchte ich auf jeden Fall weiter herausarbeiten.

Von Christian Bohnenkamp