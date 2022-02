Hannover

Die Zeit drängt. Denn auch wegen der Landtagswahl im Herbst gibt es eine Reihe von Terminen und Veranstaltungen zur Kandidatenfindung. Da kommt der Personalstreit beim SPD-Unterbezirk in der Region Hannover gar nicht gelegen. Am Montagabend kam der Vorstand des mit 8000 Mitgliedern größten Unterbezirks in Niedersachsen jetzt erst einmal zusammen, um einen neuen Termin für einen dann in Präsenz stattfindenden Parteitag abzuhalten. Das Ergebnis stand schnell fest: 30. April.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SPD in der Region hatte den für Sonnabend als Online-Veranstaltung geplanten Parteitag mit Vorstandswahlen am Freitagabend überraschend abgesagt, da die kurzfristige Kandidatur von Alptekin Kirci (Hannover) als Co-Chef die Genossen offenbar kalt erwischt hatte. Zur Wiederwahl sei Amtsinhaberin Claudia Schüßler (Barsinghausen) vorgesehen gewesen. Doch die verkündete nach dem Eklat, dass sie nunmehr nicht mehr kandidieren wolle. Schüßler hatte den Vorsitz des Unterbezirks 2019 übernommen.

Kirci äußert sich nicht zu einer erneuten Kandidatur

„Die Karten werden nun neu gemischt“, heißt es aus dem Vorstand. Alptekin Kirci wollte sich am Montag noch nicht festlegen, ob er an seiner Kandidatur festhalte. Er habe nie vorgehabt, gegen Claudia Schüßler anzutreten, sondern wollte mit ihr zusammen als Co-Vorsitzender den Unterbezirk leiten, sagte er. Zwei Vorsitzende sind bislang nicht vorgesehen, durch Satzungsänderung aber möglich. Die könnte beim kommenden Parteitag beschlossen werden. Am Montagabend wurde die Kandidatenfrage laut Schüßler nicht diskutiert, es sei ausschließlich um die Findung eines neuen Termins gegangen. In einem Mitglieder-Rundschreiben hatte die Vorsitzende festgehalten, eine Doppelspitze könne kein „spontanes Unterfangen“ sein, sondern brauche „eine inhaltliche und organisatorisch getragene gemeinsame Idee“.

Kurzfristige Kandidatur hält Vorstand für ausgeschlossen

Laut Satzung ist es möglich, sich 30 Minuten vor Beginn des Parteitags als Kandidat aufstellen zu lassen – dass das jemand tut, hält man in Vorstandskreisen aber für ausgeschlossen: „Da würde man sich keinen Gefallen tun.“ Üblicherweise stelle man sich den Ortsverbänden vor einer Wahl vor und stehe für Fragen zur Verfügung. 40 Ortsvereine gibt es in Stadt und Umland insgesamt. Sich dort zu zeigen, wenn auch nur in Teilen, nehme Zeit in Anspruch. Deshalb rechnet die SPD selber mit einer zeitnahen Bekanntgabe, wer für den Vorsitz kandidiert. 240 wahlberechtigte Delegierte aus den SPD-Ortsvereinen kommen zu dem Parteitag dann zusammen. Am Montag hat niemand seinen Hut in den Ring geworfen.

Von Andreas Voigt