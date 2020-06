Der langjährige Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, hält eine schnelle Ablösung der Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für notwendig. Der 77-Jährige äußerte die scharfe Kritik an den SPD-Chefs in einem Brief, nachdem er von Esken und Walter-Borjans Glückwünsche zum Geburtstag erhalten hatte.