Bekommt Hannover doch noch eine Helmut-Schmidt-Straße? Viele Jahre hat sich die hannoversche SPD schwer getan, den verstorbenen Altkanzler mit einer Straße oder einem Platz zu ehren – das ändert sich jetzt. Das neue Führungsduo der SPD, Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic, befürwortet eine Helmut-Schmidt-Straße in Hannover. „Das liegt im Interesse der SPD“, sagt Ahmetovic. Die Mehrheit der Partei stehe dahinter. „Ich hoffe, dass einige Genossen ihre Meinung geändert haben“, sagt Strauch. Anfang kommender Woche trifft sich der Parteivorstand mit Vertretern der Bezirksräte, um über Straßen und Plätze, die infrage kommen, zu sprechen.

Genossen waren skeptisch

Vor vier Jahren flammte die Debatte um eine mögliche Helmut-Schmidt-Straße erstmals auf. Damals reagierten mehrere Genossen skeptisch. Bevor man eine Straße nach dem Altkanzler benenne, müsse eine wissenschaftliche Diskussion stattfinden, meinte die damalige SPD-Fraktionschefin Christine Kastning. Der Südstädter Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne war der Ansicht, dass zunächst Schmidts Zeit als Wehrmachtsoffizier beleuchtet werden müsse. Die Zurückhaltung löste einen Sturm der Entrüstung aus – auch innerhalb der SPD. Die Diskussion verlief ohne Ergebnis.

Schmidt-Buch soll „neue Impulse“ geben

Einen neuen Vorstoße hat kürzlich Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg ( SPD) unternommen. „Die Stadt wäre gut beraten, rasch eine würdige Straße nach Helmut Schmidt zu benennen“, sagt er. Etwaige Bedenken wegen Schmidts Rolle als Oberleutnant der Wehrmacht seien „absurd“. Schmalstieg stellt am 21. April, 19.30 Uhr, mit Autor Reiner Lehberger das Buch „Die Schmidts“ über Helmut und Loki Schmidt in der Buchhandlung an der Marktkirche vor. „Ich hoffe, dass das Buch neue Impulse gibt“, sagt Hannovers SPD-Chefin Strauch. Der Appell richtet sich an die eigenen Genossen.

