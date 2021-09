Hannover

Ein paar Hundert Menschen sitzen in der hannoverschen Fußball-Gaststätte Nordkurve beim Bierchen zusammen und schauen auf eine Leinwand – dann bricht Jubel auf, manche heben ihre Gläser. Es sind keine Fußballfans – die hatten mit der verlorenen Partie von Hannover 96 an diesem Wahlsonntag nichts zu jubeln. Es sind Sozialdemokraten, und auch die hatten bei Wahlen in den vergangenen Jahren nur selten Grund zum Feiern. Das ist heute anders.

SPD liegt vorne

Die SPD liegt bei der Bundestagswahl nach den ersten Hochrechnungen vorne, wenn auch knapp. In der Region Hannover hat SPD-Mann Steffen Krach mit großem Abstand die Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten gewonnen. Alle vier Direktkandidaten der SPD in den hannoverschen Bundestagswahlkreisen lösen voraussichtlich ein Ticket nach Berlin. „Jetzt stehen wir ganz vorne“, ruft die wieder gewählte SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi den Genossen am späten Abend zu und alle jubeln.

Lesen Sie auch Bundestagswahlen: SPD holt in Hannover und Umland vermutlich vier Direktmandate

Schon zu Beginn des Wahlabends geben sich die Genossen in der Nordkurve gut gelaunt. „Ich kann mich nicht erinnern, in solch guter Stimmung zur Wahlparty gegangen zu sein“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Politze. Obwohl doch, fügt er hinzu, nämlich im Jahr 1998, als Gerhard Schröder Kanzler wurde. Und dann flimmert die erste Prognose über die Leinwand: SPD und CDU liegen gleichauf, Applaus ertönt, eher höflich als frenetisch. Das ändert sich im Laufe des Abends.

Einige skeptisch, andere siegesgewiss

Es ist zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU im Bund, das die Genossen auf dem Bildschirm verfolgen. „Ein bisschen eindeutiger hätte ich es mir schon gewünscht“, sagt der SPD-Ratsherr Angelo Alter. Möglicherweise werde die SPD noch dadurch überholt, dass die CDU viele Erststimmen holt und eine Menge Überhangmandate gewinnt.

Andere geben sich siegesgewiss. „Die CDU und Armin Laschet werden keinen Regierungsauftrag bekommen“, meint Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. Ein bisschen stolz sei er auf seine Partei und vor allem auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Das bestätigen auch andere Genossen. Wohin man hört, überall verweisen die Sozialdemokraten darauf, dass sie vor einem halben Jahr noch bei bei 15 Prozent standen in den Umfragen. „Jetzt stehen wir wieder als Volkspartei da“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„We Will Rock You“

Als sich die Tendenzen in den Hochrechnungen verstetigen und als klar wird, dass wohl alle vier hannoverschen Direktkandidaten ihre Tickets nach Berlin lösen, sind die Genossen nicht mehr zu halten. Die Rock-Hymne „We Will Rock You“ dröhnt durch den Biergarten. Der neue Regionspräsident Steffen Krach, Bundestagsroutinier Matthias Miersch, Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic, der erstmals Parlamentarier im Bundestag wird, und Yasmin Fahimi, die ihr Direktmandat verteidigen konnte, nehmen ein Bad in der Menge. Ein Konfettiregen geht nieder über die siegreichen Kandidaten. „Wer hätte das gedacht?“, ruft Miersch in die Menge. Großer Jubel. „Lasst uns trinken und feiern. Und tschakka, los geht’s“, sagt Ahmetovic. Und dann ist die Stimmung doch ein bisschen so wie beim Fußball, zumindest wenn Hannover 96 gewinnt.

Von Andreas Schinkel