Noch herrschen sommerliche Temperaturen in Hannover, an einen Markt mit Glühweinbuden und Schmalzkuchen dürften die meisten Hannoveraner kaum einen Gedanken verschwenden. Die Stadtverwaltung aber steckt mitten in den Vorbereitungen für einen Weihnachtsmarkt – trotz Corona-Pandemie. 120 Standbetreiber haben bereits eine Zusage bekommen. Die SPD im Rat fordert jetzt, die Marktbeschicker zu entlasten und ihnen nur die Hälfte der üblichen Standgebühren abzuverlangen. Zudem solle die Gebühr erst nach Beginn des Marktes erhoben werden, damit die Standbetreiber schon ein paar Einnahmen in den Kassen haben. Ihren Antrag legt die SPD am Freitag im Wirtschaftsausschuss vor.

„Signal der Unterstützung senden“

Durch die Ausfälle von Märkten und Volksfesten während der Corona-Pandemie seien die Buden-Betreiber in eine schwierige wirtschaftliche Lage geraten, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer. „Wir wollen mit unserer Forderung ein klares Signal der Unterstützung senden.“

Entscheidend sei, dass der Weihnachtsmarkt stattfinde, und zwar möglichst in der bis 2019 gewohnten Form in der Altstadt. „Selbstverständlich muss die Stadt auf das Infektionsgeschehen Rücksicht nehmen“, meint Spiegelhauer. Wenn es nicht anders gehe, müsse der Markt verteilt auf verschiedenen City-Plätzen aufgebaut werden.

Die SPD kann sich nicht mehr sicher sein, eine Mehrheit für ihre Anträge zu bekommen, seit das Bündnis mit Grünen und FDP auseinandergebrochen ist. Dem Vernehmen nach haben die Genossen aber mit anderen Fraktionen im Rat über ihre Forderung gesprochen und Zustimmung erhalten.

