Hannover

In der Region Hannover lief es bei den Bundestagswahlen am Abend auf drei Direktmandate für die SPD hinaus. Das vierte lag gegen 20 Uhr zumindest im Bereich des Möglichen und käme einer kleinen Sensation gleich. Statt des favorisierten CDU-Politikers Hendrik Hoppenstedt aus Burgwedel führte zunächst die Wedemärkerin Rebecca Schamber. Sie brachte es auf 33,6 Prozent. Hoppenstedt, der das Direktmandat verteidigt und Staatsminister im Kanzleramt ist, brachte es auf 31,44 Prozent.

Klare SPD-Vorsprünge in Hannover

In der Stadt Hannover lag im Wahlkreis 41 für die nördlichen Stadtteile lag der 28-jährige Sozialdemokrat Adis Ahmetovic, auch Vorsitzender des Stadtverbands seiner Partei, nach Auszählung von etwas mehr als der Hälfte der Wahlbezirke mit 36,1 Prozent recht deutlich vor dem Christdemokraten Maximilian Oppelt, der bei 21,1 Prozent notierte. Fraglich blieb, ob bei Oppelt im Fall es Falles die Landesliste ziehen würde. Gleiches gilt für die Grüne Swantje Michaelsen, die zu diesem Zeitpunkt auf 19,2 Prozent kam.

Dürfte ihr Direktmandat im Wahlkreis 41 (Hannover Stadt I) verteidigen: Yasmin Fahimi (SPD). Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Wahlkreis 42 für die südlichen Stadtteile dürfte die 53-jährige Yasmin Fahimi ihr Direktmandat von vor vier Jahren verteidigen. Sie lag nach Auszählung von etwa zwei Dritteln der Wahlbezirke mit 34 Prozent Prozent deutlich vor Sven-Christian Kindler (Grüne, 24,1 Prozent) und Diana Rieck-Vogt (CDU, 18,6 Prozent). Kindler hat über die Landesliste ein Bundestagsmandat sicher, bei Rieck-Vogt blieb dies zunächst offen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Miersch auf der Siegesstraße

Im Wahlkreis 47 mit den südlichen Umlandkommunen reichte es zum fünften Mal in Folge für den Laatzener Matthias Miersch, der nach Auszählung von etwa zwei Dritteln der Wahlbezirke bei gut 40 Prozent lag. Der 52-jährige Jurist, in Berlin derzeit auch einer der stellvertretenden Fraktionschefs der SPD, hatte sich viermal gegen Maria Flachsbarth von der CDU durchgesetzt. Dieses Mal trat für die Christdemokraten Tilman Kuban an. Der 34-jährige Barsinghäuser, Bundesvorsitzender der Jungen Union, rangierte mit 25,6 Prozent deutlich dahinter. Für ihn könnte es über die Landesliste noch zum Ticket für Berlin reichen. Die Bewerber der anderen Parteien spielten keine entscheidende Rolle.

Gedämpfte Stimmung bei der CDU-Wahlparty im Extrablatt: Tilman Kuban Quelle: Michael Wallmüller

Für die FDP wird über die Landesliste der Hannoveraner Knut Gerschau in den Bundestag einziehen, auch für die Laatzenerin Nadin Zaya bestanden am Abend noch entsprechende Chancen. Ebenfalls über die Landesliste kommen für die AfD Jörn König aus Hannover, Dietmar Friedhoff aus Neustadt und Dirk Brandes aus der Wedemark in den Bundestag.

Von Bernd Haase