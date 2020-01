Hannover

„Jetzt duchstarten!“ stand in großen Buchstaben als Motto über dem Podium beim Parteitag der hannoverschen SPD. So ganz hat das aber nicht funktioniert. Diejenigen in der Partei, die gehofft hatten, die SPD könne nach der demütigenden Schlappe bei der Bürgermeisterwahl einfach wieder Gas geben, haben sich getäuscht.

Denn die Delegierten aus den Ortsvereinen, haben verhindert, dass der Motor gleich wieder auf Hochtouren laufen kann. Die Maschine stottert noch. Denn es hat nicht allzu viel gefehlt, dann wäre nicht das junge Polittalent Adis Ahmetovic mit Ulrike Strauch an seiner Seite, sondern der trocken wirkende Fraktionsgeschäftsführer Marc-Dietrich Ohse und seine in der SPD bis jetzt kaum bekannte Doppelspitzen-Partnerin Johanna Starke als Außenseiter Vorsitzende geworden. Möglicherweise steckt hinter dem knappen Ergebnis die Befürchtung mancher Delegierter, der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil könne künftig zu häufig bei der hannoverschen SPD mitmischen, denn Ahmetovic sitzt als persönlicher Referent ganz in Weils Nähe. Wie ein Wunsch nach mehr Einfluss für den Landeschef in der hannoverschen SPD jedenfalls wirkt das Votum nicht.

Die beiden neuen Vorsitzenden müssen jetzt erst einmal beweisen, dass sie unabhängig sind. Und davon müssen sie all diejenigen überzeugen, die sie nicht wählen wollten. So oder so: Durchstarten geht anders.

