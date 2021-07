Herr Kelich, eigentlich hat doch die SPD Schuld, dass das Bündnis geplatzt ist, oder?

Nein, auf keinen Fall. Wir wollten das Bündnis erhalten. Was die Grünen jetzt machen, ist ein Rückzug in die Schmollecke. Und es ist das Gegenteil von verantwortungsvollem Handeln für Hannover.

Aber Mitglieder ihrer Fraktion sind doch dafür verantwortlich, dass Anja Ritschel nicht zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin gewählt wurde.

Das weise ich zurück. Frau Ritschel hat sich bei uns in der Fraktion vorgestellt und einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht. Wir haben bei der Probeabstimmung in der Fraktion einstimmig für sie votiert. Dass die Gegenstimmen von uns gekommen sind, halte ich für ausgeschlossen.

Nach Onays Ablehnung des SPD-Kandidaten für den Posten des Stadtbaurats vor einem Jahr hatte die SPD aber noch eine offene Rechnung mit dem Oberbürgermeister. War das jetzt Rache?.

Es macht keinen Sinn mit Rache zu arbeiten, wenn man zusammenarbeiten will. Diejenigen, die das verbreiten, wollen Legenden verbreiten. Es ist völliger Unsinn, dass sich irgendjemand in der SPD wegen der Ablehnung unseres Kandidaten am Oberbürgermeister rächen wollte.

Früher lief es doch mit Rot-Grün in Hannover gut, warum jetzt nicht mehr?

Gute Frage, das wissen wir selbst auch nicht so genau. Früher haben wir uns natürlich auch gestritten, dann haben wir uns immer wieder zusammengerauft. Vermutlich liegen bei den Grünen vor der Kommunalwahl die Nerven blank. Ich will deutlich sagen, dass das für Hannover nicht gut ist.

Kann es sein, dass die SPD sich nach dem Rückzug ihres Oberbürgermeisters Stefan Schostok und der verlorenen Bürgermeisterwahl noch immer ihre Wunden leckt?

Nein, das ist nicht der Fall. Wir sind schon lange in anderen Gefilden unterwegs. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir handlungsfähig sind. Wir haben zum Beispiel den Haushalt aufgestellt und auch gemeinsam drei Dezernenten gewählt.

Von Mathias Klein