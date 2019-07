Hannover

Oft nimmt man das am wenigsten wahr, was man ständig vor Augen hat. Das Alltägliche wird praktisch unsichtbar. Das gilt auch im Fall des früheren Hanomag-Gebäudes an der Göttinger Straße. Rund 190 Beschäftigte der Deutschen Telekom arbeiten hier seit 2013. An der Fassade des Baus sind große Ornamente zu sehen...