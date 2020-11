Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen einer Sachbeschädigung am Kommissariat in der Nordstadt. Scheiben des Gebäudes an der Bodestraße waren am Sonnabend mit je zwei rohen Eiern beworfen worden. Die Tat hat sich zwischen 19.35 Uhr und 20.45 Uhr zugetragen. Die Wurfgeschosse beschädigten an der Vorderfront die Schutzfolie der Fenster. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch der Hintergrund der Tat ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Eierwerfern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordstadt unter der Nummer (0511) 1093117 zu melden.

Von Tobias Morchner