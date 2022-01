Sängerin Marcia Bittencourt: „Ein bisschen mehr Lächeln ...“

Frau Bittencourt, was haben Sie die beiden vergangenen Jahre gemacht?

Anfangs hatte ich gute Laune. Ich hatte eine Pause, habe viel geschrieben und komponiert, bin spazierengegangen. Ich dachte nicht, dass es so lange dauert. Dann habe ich vom Ersparten gelebt, einen Kredit aufgenommen und schließlich Corona-Hilfen bekommen.

Hat Sie Corona an Ihrem Job als Künstlerin zweifeln lassen?

Nein. Wir haben gelernt: Wir sind nicht systemrelevant, aber ohne uns lebt keiner weiter gesund. Ich habe sehr lange und hart für diesen Job gearbeitet. Ich bin ein Bühnenmensch, ich möchte Menschen glücklich machen. Das ist eine Lebensentscheidung. Und es braucht mehr als eine Pandemie, um das zu ändern.

Sie waren dieser Bühnenmensch in ihrem Heimatland Brasilien und dann in Europa. Was ist der größte Unterschied?

Musikalisch ist Brasilien ein eigener Planet. Die ganzen Einflüsse, Afrika, Europa und vom eigenen Kontinent, macht die Musik sehr flexibel und präsent. Jeder singt, ob bei der Müllabfuhr oder beim Abwasch. Gesang ist immer da. Hier singen die Leute vielleicht mal im Sommer auf dem Fahrrad – weil sie dann schnell weg sind, bevor sich jemand beschweren kann.

Wäre Ihre Karriere anders gelaufen, wenn Sie in Brasilien geblieben wären?

Ich wäre Schauspielerin geblieben. Denn da komme ich eigentlich her. Das habe ich in Brasilia studiert und wollte Theater spielen. Aber ich hatte keine Lust auf die Telenovelas.

Warum Telenovelas?

Es ist ein normaler Weg in Brasilien, über das Fernsehen bekannt zu werden und erst dann ans Theater zu gehen, um davon leben zu können. Ich habe vor kurzem meine alten Kommilitonen wiedergetroffen, sie haben Telenovelas gemacht, hauptsächlich Komödien, weil man da richtig Geld machen kann. Ihnen geht es sehr gut, sie haben tolle Wohnungen, aber einen sehr stressigen Terminplan. Ich habe mich damals mit dem Gedanken gequält, nach Rio oder São Paulo zu gehen, um Fernsehen zu machen, und habe mich dann entschieden, nach Deutschland zu gehen.

Um in einer fremden Sprache Sprechtheaterkarriere zu machen?

Als ich 1994 herkam, war es der heißeste Frühling seit 200 Jahren, überall Konzerte, Musik, alles grün, die Leute waren glücklich. Und ich habe gesagt: Ich bleibe hier und lerne diese Sprache. Ich wusste ja nicht, dass sie so schwer ist. Zwei Jahre später hatte ich dann ein Vorsprechen in der Eisfabrik in Hannover und war dann fünf Jahre im Ensemble der Commedia Futura. Das war eine tolle Zeit.

Trotzdem haben Sie das Fach gewechselt.

Ich wusste, dass ich singen kann. Am Theater habe ich immer die Regisseure gefragt, ob ich in der Rolle ein Lied singen kann. Bis ich die Entscheidung fällte, zu wechseln. Die Schauspielerei zerreißt einen. Du hast für zwei, drei Monate ein Engagement, und musst dich währenddessen wieder bewerben, um hinterher nicht arbeitslos zu sein. Und dann startet was vollkommen Neues. Bei der Musik ist es anders, weil sie bleibt. Bei der Musik wirfst du nichts weg.

Zur Person Marcia Bittencourt, 52, lebt in Bremen. Bei ihrem Konzert „Agora – jetzt“ am Sonnabend im Jazz Club wird sie von einem Trio begleitet. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Infos und Karten gibt es online unter: www.jazz-club.de

Sie machen brasilianische Musik. Ist das in Deutschland immer noch exotisch?

Ich muss in Deutschland schon immer wieder erklären, was Bossa Nova ist. Es läuft hier nicht im Radio, anders als in Italien oder Frankreich. Was viele nicht wissen: Bossa Nova klingt soft, ist aber sehr komplex. Das Schwere ist die Leichtigkeit. Das ist das Geheimnis. Kein Anfängerstoff. Die meisten Könner haben weiße Haare. Ich finde, die Bossa Nova passt super nach Norddeutschland.

Wie bitte?

Ja, man muss sie sehen. Nicht tanzen wie bei Samba oder so. Auch in Brasilien sitzt man bei Bossa-Nova-Konzerten. Es ist Musik mit Anspruch, bei der man zuhört. Das passt hierher. Ich versuche, die dazugehörige Leichtigkeit zu vermitteln.

Sie sind also auch Botschafterin.

Ich fühle mich verantwortlich, die Musik zu zeigen, so original wie möglich. Meine Songs schreibe ich auf Portugiesisch, nicht auf Englisch.

Fehlt dem Jazz in Deutschland die Leichtigkeit?

Es ist sehr technisch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich höre Fingerübungen. Aber es berührt mich nicht, umarmt mich nicht, macht mich nicht glücklich oder traurig – und das sage ich bei allem Respekt vor dem Können der Musiker. Aber ein bisschen weniger akademisch, ein bisschen mehr Lächeln im Gesicht, das vermisse ich hier manchmal.

Fühlen Sie sich überhaupt als Jazzerin?

Ich mache meine eigene Songs. Ich weiß nicht, ob ich zum Jazz gehöre. Aber weil Jazz so offene Arme hat und einlädt, fühle ich mich eingeladen.

Von Uwe Janssen