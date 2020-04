Sahlkamp

Um Punkt 18 Uhr stehen Manja Taylor und Claudia Lutz vor der tristen, grauen Hochhäuserwand im Einkaufszentrum Hägewiesen im Sahlkamp. Mit Liederzetteln in der Hand schauen sie nach oben und bewegen ihre Arme rhythmisch zur Musik. „There will be an answer, let it be“, tönt es aus den Lautsprecherboxen.

Nach und nach füllen sich die Balkone, Menschen schauen neugierig dem Spektakel zu – fangen an zu filmen, singen mit oder tanzen. „Super, weiter so“, ruft ein Mann von seinem Balkon, als das Lied „Let It Be“ von den Beatles langsam verstummt. Nach gut 15 Minuten und drei Liedern hat das Spektakel – unter viel Applaus – ein Ende. „Schön, dass ihr da wart“, ruft Manja Taylor, Projektleiterin des Senioren-Aktiv-Zentrums, nach oben.

„Es waren viel mehr Leute, als in der letzten Woche“: Wenn Manja Taylor und Claudia Lutz singen, singen einige Anwohner vom Balkon aus mit. Quelle: Laura Ebeling

Teil von #openwindows

Sie und Claudia Lutz, beide Mitarbeiterinnen des Vereins Solidarisch-Präventiv-Attraktiv-Tatkräftig-Sozial, kurz SPATS, sind Teil der #openwindows-Aktion des Musikzentrums Hannover. Es ruft Musiker jeden Sonntag dazu auf, Konzerte an ihrem Fenster zu spielen. „Es waren viel mehr Leute, als in der letzten Woche“, sagt Lutz, Sozialarbeiterin beim Nachbarschaftsdienstladen, zufrieden.

Insgesamt vier Mitarbeiterinnen des SPATS sangen im Einkaufszentrum Hägewiesen, am Spessarthof und am NaDu-Kinderhaus für die Stadtteilbewohner. „Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir noch da sind“, erklärt Lutz. Es sei in der Krise sehr schwer, die Menschen zu erreichen und sie auf die verbliebenen Hilfsangebote aufmerksam zu machen.

Auch Ostersonntag wird gesungen

Der Verein SPATS ist unter anderem Träger des Nachbarschaftsdienstladens, des Kinderhauses, des Stadtteilbauernhofs sowie des Seniorenzentrums. Er möchte Anwohner des Sahlkamps fördern und unterstützen. „Wir werden auch an Ostersonntag wieder für die Bewohner singen“, betont Lutz. Im Einkaufszentrum Hägewiesen und im Spessarthof wird um 18 Uhr neben „Let It Be“ von den Beatles und „Imagine“ von John Lennon auch „Stups, der kleine Osterhase“ von Rolf Zuckowski erklingen.

Angebote des Vereins SPATS während der Corona-Krise: Die Einrichtungen des Vereins SPATS sind trotz der Corona-Pandemie größtenteils immer noch im Stadtteil Sahlkamp aktiv. Der Nachbarschaftsdienst-Laden (NaDiLa), Hägewiesen 64, bietet montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer (05 11) 6 04 35 81 eine Sprechstunde an. Der Üstra-Fahrkartenverkauf vor Ort ist zu den gleichen Uhrzeiten geöffnet. Den Mittagstisch für 3 Euro gibt es ab sofort täglich von 12 bis 13 Uhr als Abholangebot. Jeder Interessierte muss ein Gefäß dafür mitbringen. Obst- und Gemüsespenden können montags, mittwochs und freitags von 12 bis 13 Uhr vor dem NaDiLa abgeholt werden. Das Projekt Wohnzufriedenheit ist weiterhin telefonisch dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer (05 11) 70 03 58 53 erreichbar. Das Senioren-Aktiv-Zentrum beantwortet dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer (05 11) 70 03 67 35 Fragen. Der Stadtteilbauernhof muss geschlossen bleiben, möchte aber trotzdem Obst- und Gemüsespenden an Bedürftige verteilen. Unter der Telefonnummer (05 11) 6 04 47 03 können sich Interessierte anmelden. Das Nadu-Kinderhaus ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter den Telefonnummern (05 11) 6 06 23 10 und (01 63) 9 06 62 13 erreichbar. Zusätzlich können Kinder die Einrichtung bei Instagram auf @nadukinderhaus kontaktieren, wenn sie einsam sind, reden möchten oder andere Unterstützung brauchen. Ausführliche Informationen zu Beratungsstellen, Anregungen zur Nachbarschaftshilfe und Tipps gibt es unter www.sahlkamp-hannover.eu.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling