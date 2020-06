Sahlkamp/Vahrenheide

Unter dem Grün der Bäume säumen bunte Banner den Märchenweg im Sahlkamp. Immer wieder bleiben Passanten stehen, um sich die Fotos und Gemälde dieser mit „Grenzgänger“ betitelten Ausstellung unter freiem Himmel gegenüber vom Sahlkampmarkt anzuschauen. Oberbürgermeister Belit Onay hat sie am vergangenen Wochenende eröffnet. Die beiden Künstler, Sergen Pasalilar und Wjahat Waraich, sind beide in Sahlkamp und in Vahrenheide aufgewachsen und wollen das Image der Stadtteile mit ihrer Kunst aufwerten.

„Wollen Probleme nicht negieren“

„Am Sahlkamp und an der Vahrenheide hängen viele Stigmata“, sagt Waraich, dessen Eltern in den 1980er-Jahren aufgrund religiöser Verfolgung aus Pakistan flüchteten und in Deutschland Asyl erhielten. Gerade in den Neunzigerjahren seien die beiden Stadtteile Hotspots für Kriminalität gewesen. Auch die Hochhäuser am Klingenthal in Vahrenheide würden mit den Stadtteilen in Verbindung gebracht, sagt der Krankenhausarzt und fügt hinzu: „Das ist ja heute nicht mehr so wie früher.“ Wegen Razzien und Einbrüchen seien die Stadtteile auch aktuell in den Medien präsent. „Wir wollen die Probleme auch nicht negieren“, sagt der 32-Jährige. Er und Sergen Pasalilar wollen aber auch andere Facetten aufzeigen.

Kunst unter freiem Himmel: Die großformatigen Banner mit Fotos, Gemälden und Texten sind bis Ende Oktober am Märchenweg im Sahlkamp zu sehen. Quelle: Nancy Heusel

Zeichen an die Stadtgesellschaft

Fast 80 Nationen leben in Sahlkamp-Vahrenheide. Diese kulturelle Vielfalt könne eine Herausforderung sein, sei aber zugleich eine Chance, sagt Waraich. Die Vielfalt wollen er und der 21-jährige Rechtswissenschaftsstudent Pasalilar auch in ihrer Kunst ausdrücken. Mit der Ausstellung wollen sie auch ein Zeichen setzen, dass im Stadtteil durchaus talentierte Menschen leben. Die möchten Waraich und Pasalilar ermutigen, ihre Kreativität ebenfalls nach außen zu tragen.

Der Arzt war auf etlichen humanitären Einsätzen in Pakistan, Indien, Benin und São Tomé und Príncipe. Dabei sind auch eindrucksvolle Fotografien entstanden. Die Menschen, denen er begegnet ist, hat er in ihrer Lebenswirklichkeit abgebildet. So zeigt ein Foto einen nachdenklichen Eierverkäufer auf einem Markt in Pakistan. Waraichs Fotos und die Gemälde von Pasalilar thematisieren unter anderem Themen wie Armut, Zusammenhalt, Hoffnung, Bildung, Gegensätze und Familie.

Vorurteile aus dem Weg räumen

Pasalilar wurde in Bremen geboren und lebt seit elf Jahren in Vahrenheide. Seine Eltern kamen in den Siebzigerjahren aus der Türkei nach Deutschland. Er hat seine Begeisterung für das Zeichnen und Skizzieren bereits mit fünf Jahren entdeckt. Inzwischen malt er abstrakte expressionistische Gemälden in Acryl und Öl. Sein Werk „Wo bin ich in der Gesellschaft“ spielt mit dem Kontrast zwischen einer grauen Fläche und bunten Farben. Wenn er Menschen, die kulturell aktiv sind, erzähle, aus welchem Stadtteil er komme, höre er oft: „Was, aus Vahrenheide? Das ist doch ein Getto!“ Diese Vorurteile möchte er ausräumen. „Sergen macht das auf jeden Fall mit Herz“, sagt seine Schwester Fulden Pasalilar.

Viele Passanten bleiben stehen, um die Texte auf den Bannern zu lesen und die Bilder zu betrachten. Quelle: Nancy Heusel

Gegen Rassismus und Vorurteile

Gerade in einer Zeit, in der sich die Landeshauptstadt auf den Weg mache, Europas Kulturhauptstadt zu werden, seien solche Initiativen sehr wichtig, sagte Oberbürgermeister Onay bei der Eröffnung der Open-Air-Ausstellung. Kunst schaffe Zugänge und Gemeinsamkeiten und öffne Türen. „Das ist gerade in unserer Stadtgesellschaft von großer Bedeutung, wenn wir aufeinander zugehen, voneinander lernen und Rassismus und Vorurteilen ganz entscheiden entgegentreten wollen“, so Onay weiter.

Neue Open-Air-Galerie im Sahlkamp: „Grenzgänger“ lautet das Motto der ersten Ausstellung. Quelle: Nancy Heusel

Projekte und Führungen geplant

Gemeinsam mit der Leiterin des Bereichs Stadtteilkulturarbeit, Sigrid Ortmann, Kuratorin Maya Brockhaus, Grafikdesigner Arne Busch, Hajo Arnds vom Stadtteiltreff Sahlkamp und weiteren Helfern haben die Künstler die „Grenzgänger“-Ausstellung realisiert. Die Schau solle der Auftakt für weitere Kunstprojekte sein. „Wir haben schon Gespräche geführt mit Leuten, die hier vorbeigekommen sind und es sehr animierend fanden“, berichtet Ortmann.

Grunenberg : Bereicherung für den Stadtteil

Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg kennt Pasalilar und Waraich schon seit Jahren. Er betont, dass ein solches Projekt eine große Bereicherung für den Stadtteil sei. „Ärgern Sie sich nicht, falls jemand die Ausstellung mit Kritzeleien verunstaltet“, sagt Grunenberg. Das bedeute, dass sich derjenige mit dem Werk auseinandergesetzt habe. Die Arbeiten werden in solch einem Fall selbstverständlich repariert.

Wjahat Waraich (rechts) führt Belit Onay (links) und Harry Grunenberg durch die Ausstellung. Quelle: Nancy Heusel

Projekte und Führungen durch die Open-Air-Galerie am Märchenweg sind geplant. Eigentlich war auch angedacht, dass die IGS-Vahrenheide-Sahlkamp Musik zur Ausstellung beitragen soll. Wegen der Corona-Krise ist allerdings unklar, ob das auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Sicher hingegen ist, dass die Ausstellung „Grenzgänger“ noch bis Oktober am Märchenweg zu sehen sein wird. Danach wird sie voraussichtlich im Bürgersaal gezeigt werden.

Selbstporträt vor Selfie-Banner

Besucher der Ausstellung können Teil der Sahlkampgalerie werden, indem sie ein Selbstporträt vor dem Selfie-Banner knipsen und es auf Instagram mit dem Hashtag #sahlkampgalerie posten. Wer seinen Lieblingsplatz im Sahlkamp oder in Vahrenheide teilt, hat die Chance auf ein Unikat: Aus den Bannern werden später nämlich Designertaschen gefertigt. die es zu gewinnen gibt.

Von Lisa Eimermacher