Hannover

Die Polizei hat es derzeit mit einer ungewöhnlichen Serie von Straftaten zu tun. Fünf Motorroller wurden in den vergangenen sechs Wochen im Stadtgebiet gestohlen, an einen anderen Ort gebracht und anschließend dort in Brand gesetzt. Derartige Taten registrierte die Behörde in Vahrenheide, zwei weitere im Sahlkamp und weitere zwei Fälle in Groß-Buchholz. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge.

In der Nacht zu Mittwoch wurden Beamte zum jüngsten Vorfall in den Sahlkamp gerufen. Kurz nach Mitternacht hatten mehrere Anwohner des Eifelwegs einen brennenden Motorroller bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten. Es brannte bis auf das Fahrgestell nieder.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr von einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Schumacher-Allee gestohlen worden war. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm