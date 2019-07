Hannover

Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei hat am Montagnachmittag im Sahlkamp einen mutmaßlichen Drogenverkäufer festgenommen. Der 24-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Aus Sicht des Richters besteht in seinem Fall Fluchtgefahr, weil der junge Deutsche ohne festen Wohnsitz ist.

Der Mann war den Polizisten gegen 16.50 Uhr am Zehlendorferweg aufgefallen. Er war am Straßenrand in ein Gespräch mit einem anderen Mann vertieft und verhielt sich dabei auffällig. Als die Beamten die beiden Männer kontrollieren wollten, ergriff der 24-Jährige die Flucht. Die Ermittler konnten ihn allerdings kurz darauf stoppen. In einer Tüte, die der Verdächtige unmittelbar zuvor weggeworfen hatte, entdeckten die Fahnder rund 100 Gramm Kokain, abgepackt in kleine Einheiten.

Von Tobias Morchner