Der triste Hochhausblock mitten im Sahlkamp soll saniert werden. Neben dem maroden Gebäude an der Schwarzwaldstraße will die Stadt zusammen mit der Eigentümerin Deutsche Wohnen auch das Einkaufszentrum Hägewiesen und den Stadtteiltreff umgestalten. Eine Machbarkeitsstudie soll nun zeigen, was das kosten würde.