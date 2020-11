Hannover

Schlappe für den salafistischen Verein Föderale Islamische Union (FIU) mit Sitz in Hannovers Kornstraße: Der Verfassungsschutz Niedersachsen muss die FIU nicht aus seinem Jahresbericht und aus den dazugehörigen Pressemitteilungen streichen. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht Hannover entschieden.

In dem Bericht wird der Verein als ein Akteur des salafistischen Spektrums aus Hannover benannt. Die FIU verstoße gegen die freiheitliche demokratischen Grundordnung. Diesen Eintrag wollte die Islamische Union streichen lassen und hatte sich zunächst an das zuständige Innenministerium gewandt. Als das Ministerium dieser Aufforderung nicht nachkam, zog der Verein vor Gericht.

Konvertiten Marcel Krass und Dennis R. gehören zum Verein

Dem Verein stehen die beiden Konvertiten Marcel Krass und Dennis R. vor. Krass wird namentlich im Verfassungsbericht erwähnt. R. ist mit seinem Verein „Der Schlüssel zum Paradies“ und Koranverteilungsaktionen in der Fußgängerzone aufgefallen. Marcel Krass tritt als Prediger auf und organisiert von Hannover aus Pilgerreisen nach Mekka. Der Verein wurde im Jahr 2017 in Hannover gegründet und hat eigenen Angaben zufolge bundesweit 2100 Mitglieder.

Das Verwaltungsgericht entschied bereits am 29. Oktober, dass die Kläger keinen Anspruch auf die Unterlassung der Verbreitung des Verfassungsschutzberichts 2019 und der dazugehörigen Pressemitteilung haben. Das sei weder von der Religionsfreiheit noch von den allgemeinen Persönlichkeitsrechten gedeckt. Es sei die Aufgabe des Verfassungsschutzes, Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet seien, zu beobachten. Zudem sei die Behörde zur Vorlage eines jährlichen Verfassungsschutzberichtes verpflichtet. Der Verfassungsschutz sei also zur Nennung des Vereins in dem Jahresbericht und der dazugehörigen Pressemitteilung befugt gewesen, heißt es in dem Urteil.

Ziel des Vereins: Polarisierung der Öffentlichkeit

Das Gericht nannte zudem Anhaltspunkte für die Behauptung, dass die Föderale islamische Union salafistische Ideologien verbreiten würde. Das Engagement des Vereins ziele auf die Polarisierung der Öffentlichkeit ab. Es sei zudem belegbar, dass der Präsident des Vereins bereits im Jahr 2013 regelmäßiger Teilnehmer der Freitagsgebete in der bekannten salafistischen Moschee der Deutschsprachigen Muslimischen Gemeinschaft in Braunschweig gewesen sei.

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts überwiegt das öffentliche Interesse an einer umfassenden Information der Öffentlichkeit über die Betätigungsfelder einer als extremistisch eingestuften Organisation gegenüber dem Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und die Religionsfreiheit. Die Föderale Islamische Union kann jetzt noch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg anrufen.

Von Tobias Morchner