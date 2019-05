Salto Wortale in Hannover: Literaturfestival für Kinder am Neuen Rathaus

Eine literarische Reise mit Kinderbuchhelden über den Kontinent: Beim der zweiten Ausgabe des Kinderliteraturfestivals Salto Wortale neben dem Neuen Rathaus steht in diesem Jahr Europa im Mittelpunkt. Bei einer Rallye am Sonntag haben rund 300 Kinder gezeigt, dass Pippi Langstrumpf und Co. dabei helfen, Europa zu verstehen.