Der Fahrdienstleister Moia kehrt demnächst aus der selbst auferlegten Corona-Pause nach Hannover zurück. Wie berichtet, sollen ab dem 21. August die Sammeltaxis des VW-Tochterunternehmens wieder Fahrgäste einsammeln.

Eine Neuerung wird es mit dem Neustart geben: Die bisher eingesetzten schwarzen VW-Bullis mit Benzinmotor werden dann nicht mehr eingesetzt. „Mit dem Neustart geben wir auch den Startschuss für vollelektrisches Ridepooling in Hannover“, teilte Moia am Donnerstag mit.

Start mit 40 Fahrzeugen

Mit zunächst 40 Fahrzeugen will Moia den Neustart wagen, sagte am Donnerstag eine Sprecherin. Vor der Corona-Krise waren in Hannover 80 der schwarzen Bullis unterwegs gewesen. „Wir wollen zunächst beobachten, wie die Nachfrage ist.“

Um welche Fahrzeuge es sich dabei handelt und wie sie aussehen werden, will Moia erst am kommenden Montag verraten. Naheliegend ist aber, dass Moia wie in Hamburg E-Crafter von Volkswagen auf die Straße schicken wird.

Vermutlich E-Crafter

Seit dem vergangenen Jahr ist Moia in Hamburg mit dem E-Crafter unterwegs. Quelle: Christian Charisius/dpa

Es gibt zwar den bisher in Hannover eingesetzten T6 auch als E-Version. Der E-Transporter wird aber nur in geringer Stückzahl vom Tuningunternehmen Abt für Volkswagen Nutzfahrzeuge hergestellt und hat eine sehr geringe Reichweite.

Außerdem stehen viele der von Moia in Hamburg verwendeten E-Crafter derzeit ungenutzt herum. Dort war der Fahrdienstleister schon früher ins Geschäft zurückgekehrt, aber ebenfalls mit kleinerer Flotte als vor der Pandemie. Noch im März fuhren 330 E-Crafter für Moia an der Elbe, derzeit sind es 200.

Neuer Betriebshof

Mit der Rückkehr nach Hannover eröffnet Moia auch seinen neuen Betriebshof mit E-Tankstellen an der Vahrenwalder Straße.

Das Unternehmen war seit 2018 und bis zum Ausbruch der Corona-Krise mit einem neuartigen Transportangebot in Hannover auf dem Markt, dem sogenannten Ridepooling. Das bedeutet, dass mehrere Fahrgäste mit einem ähnlichen Ziel ein Fahrzeug teilen. Das Konzept hatte die VW-Tochter zunächst in Hannover getestet und dann nach Hamburg ausgeweitet – dort allerdings von Beginn an mit den größeren und voll elektrisierten E-Craftern.

Von Karl Doeleke