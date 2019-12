Hannover

Die VW-Bullis des Fahrdienstes Moia kreuzen jeden Tag viele Stunden durch die Stadt – und werden noch immer mit Verbrennungsmotoren angetrieben. Das soll sich ändern. „Unser Ziel ist, bis Ende des kommenden Jahres 50 Prozent der Flotte auf Elektro umgestellt zu haben“, sagt Moia-Sprecher Christoph Ziegenmeyer. Bis 2022 werde die gesamte Flotte elektrifiziert sein. Um die Fahrzeuge zu laden und zu warten, werde das Unternehmen eine Ladeinfrastruktur aufbauen.

In Hamburg ist der E-Crafter unterwegs

In anderen Städten, etwa Hamburg, hat Moia von Anfang an auf Elektrofahrzeuge gesetzt. Basismodell ist der E-Crafter von VW. In Hannover werden die rund 80 eingesetzten Bullis mit Benzinmotoren betrieben.

Vor einigen Monaten hat Moia seine Kooperation mit der Üstra eingestellt. Eigentlich sollte Moia Pendler zu einem günstigen Preis zu Stadtbahnstation am Rand der City bringen, doch das Angebot wurde kaum genutzt.

