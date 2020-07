Hannover

In Hamburg hat Moia den Betrieb bereits am 25. Mai wieder aufgenommen. In Hannover fahren die Sammeltaxis vorerst weiterhin nicht. Das sei kein schlechtes Vorzeichen, sagte nun Sprecherin Jennifer Langfeldt. Man gehe in der Corona-Krise schrittweise vor und beobachte zunächst die Entwicklungen der Gästezahlen in Hamburg. Die Hansestadt sei schon immer ein Leuchtturmprojekt gewesen, aber auch hier sei die Nachfrage längst nicht so hoch wie vor dem Lockdown. „Die Menschen sind noch vorsichtig“, sagte Langfeldt.

Die Nachfrage nach Fahrten mit Moia sei in Hamburg jedoch in den vergangenen Wochen stetig gestiegen. Moia agiert allerdings noch immer mit einer deutlich verkleinerten Flotte. Waren in der Hansestadt vor der Corona-Krise täglich rund 330 Wagen unterwegs, sind es jetzt nur 70 im Wochenschnitt, in Stoßzeiten allerdings 140.

Unternehmen will Folgen der Lockerungen analysieren

Langfeldt betonte, man wolle jetzt die Folgen der jüngsten Lockerungen betrachten. In Hamburg ist seit Anfang Juli erlaubt, dass sich Personen aus mehr als zwei Haushalten im Freien treffen. Es dürfen im öffentlichen Raum Gruppen bis zu zehn Personen zusammenkommen, egal in wie vielen Haushalten sie leben. Im privaten Bereich dürfen sich bis zu 25 Personen treffen, unabhängig davon, in wie vielen Haushalten sie leben. In Niedersachsen sind die Vorgaben schon länger gelockert. Hier dürfen sich im öffentlichem Raum Gruppen von bis zu zehn Personen schon seit dem 22. Juni wieder treffen. Wenn sie aus zwei Haushalten kommen, sogar noch mehr.

