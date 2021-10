Hannovers

Als Hannovers Schnellwege in den 1950er- und 1960er-Jahren gebaut wurden, waren Lastwagen und Autos kleiner, leichter – und vor allem sehr viel weniger davon unterwegs. Die heutigen Verkehrsströme haben das System jedoch an seine Grenzen gebracht. Viele Brücken sind marode – und die geplanten Projekte Südschnellweg und Weidetor erst der Anfang. Das Schnellstraßennetz ist ein riesiger Sanierungsfall. Laut einer groben Schätzung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird dessen Erneuerung rund eine Milliarde Euro kosten.

Am Ende wird es wohl noch sehr viel teurer. Denn die Sanierung wird sich auf einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren erstrecken, sodass mit einem deutlichen Anstieg der Baukosten zu rechnen ist. Viele der rund 35 Brücken, die ausgetauscht werden müssen, werden aufgrund von Schäden bereits engmaschig kontrolliert. „Wir schauen sehr intensiv hin und können notfalls rechtzeitig eingreifen“, versichert Harald Freystein, der Leiter der Projektentwicklung für Ingenieurbauwerke bei der Landesbehörde.

Westschnellweg: In Linden kommt die nächste Großbaustelle

Die nächste Großbaustelle, die diese angehen will, ist der Westschnellweg zwischen dem Tunnel am Lindener Berg und der Schwanenburgbrücke über die Leine. Auf dem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt sind acht Brücken in sehr schlechtem Zustand. Zugleich ist der Bereich besonders sensibel, weil der Westschnellweg dort an einigen Stellen dicht an der Wohnbebauung in Linden vorbeiführt.

Nicht viel Platz: Im Bereich der Bardowicker Straße in Linden-Mitte reicht der Westschnellweg besonders nah an die Wohnbebauung heran. Konflikte drohen. Quelle: Christian Behrens

Der Ausbaustandard ist ähnlich wie beim Südschnellweg. Errichtet ab den 1950er-Jahren fehlt es auch dort an einem Seitenstreifen, außerdem an Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren an den Auffahrten. „Das ist der gravierendste Mangel“, erklärt Freystein. „Regelmäßig“ komme es deshalb zu Unfällen.

Ähnliche Konflikte wie beim Südschnellweg drohen

Beim Umbau des Westschnellwegs drohen ähnliche Konflikte wie im Falle des Südschnellwegs, der im Bereich der Leinemasch von 14,50 auf 25,60 Meter verbreitert werden soll. Denn auch der Westschnellweg ist, gemessen an den für solche Schnellstraßen vorgegebenen Standards, zu schmal. Die Fahrbahn hat in einigen Bereichen nur eine Breite von 16 Metern.

Bereits im ersten Quartal 2022 will die Landesbehörde deshalb den Dialog mit den Bürgern starten. „Wir müssen zu abgewogenen Entscheidungen kommen und werden das ergebnisoffen angehen“, verspricht Freystein. Den Abschnitt will die Landesbehörde in einem Rutsch sanieren, „damit wir die Bürger nicht mehrfach belasten“, so der Planer.

Kartierungen und Vermessungen für das Vorhaben laufen bereits. Die Planfeststellung soll 2023 beginnen. Wenn alles glattgeht, könnte die Sanierung des Abschnitts Ende der 2020er-Jahre beginnen.

„Unternehmen alles, um die Lebensdauer zu verlängern“

In ähnlich schlechtem Zustand befinden sich die Teile des Südschnellwegs, die nicht zu der schon durch die Region genehmigten Sanierung gehören. Denn marode sind die Brücken auch im weiter östlich gelegenen Abschnitt. Das gilt vor allem für das Bauwerk über die Lange-Hop-Straße in Kirchrode. Bei diesem wurde besonders alterungsempfindlicher Spannstahl verwendet.

Die Landesbehörde hofft jedoch, dass die Brücken in diesem Bereich des Südschnellwegs noch halten. Notfalls sollen diese verstärkt werden. „Wir unternehmen technisch alles, um die Lebensdauer maximal zu verlängern“, versichert Eric Oehlmann, der Präsident der Behörde. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass Brücken schneller kaputt gehen als angenommen. Deshalb könne es sein, dass die geplante Reihenfolge der Sanierungen verändert werden muss.

Unter besonderer Beobachtung: Die Brücke über die Lange-Hop-Straße in Kirchrode. Quelle: Christian Behrens

In jedem Fall solle sichergestellt werden, dass mindestens der Pkw-Verkehr weiter über die Bauwerke rollen kann. Einschränkungen für den Schwerlastverkehr will die Landesbehörde jedoch nicht ausschließen.

Weidetorbrücke: Stützenwald soll Weiternutzung ermöglichen

Auf der Weidetorbrücke sind Einschränkungen schon Realität. Auf dieser dürfen nur noch Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren. Weil die Schäden an der Konstruktion schneller voranschreiten als erwartet, soll darunter ein Stützenwald aus Stahl aufgestellt werden, um diese zu entlasten.

Anders als zuletzt von der Landesbehörde berichtet, gibt es noch keine favorisierte Lösung. Sowohl ein Trog wie am Pferdeturm, als auch eine neue Brücke mit Kreuzung oder Kreisverkehr darunter seien denkbar. Der Baubeginn am Weidetor ist für 2024/2025 vorgesehen.

Muss weiter verstärkt werden: Die Brücke über den Weidetorkreisel. Quelle: Rainer Dröse

Entlang des Messeschnellwegs ist die Lage noch nicht so dramatisch. Dieser wurde erst ab den 1970er-Jahren errichtet und weist deshalb noch nicht so große Schäden auf wie Süd- und Westschnellweg. Erneuert werden muss allerdings die Brücke über den Mittellandkanal in Groß-Buchholz. Die Genehmigung dafür liegt schon vor. Die Ausschreibungen werden aktuell vorbereitet. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Kosten: rund 25 Millionen Euro.

Von Christian Bohnenkamp