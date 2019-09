Sowohl in den Rathäusern als auch in der Verwaltung der Region Hannover sind Mitarbeiter häufig Pöbeleien ausgesetzt – am häufigsten passiert das im Regionsbereich Zuwanderung. Manchmal kommt es sogar zu Handgreiflichkeiten: Im Team Veterinärwesen drohte ein Kunde mit einem Küchenmesser. Die Verwaltung reagiert unter anderem mit Notfalltelefonen.