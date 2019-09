Der Investor, der in der ehemaligen Landesfrauenklinik Hannover Luxusappartments plant, ist Träger des „Goldenen Miethais“. Eine linke Initiative gegen Ausgrenzung hatte die Negativehrung am Sonnabend in einer Guerilla-Aktion überreicht. Die Polizei soll die Teilnehmer danach brutal behandelt haben – die Beamten bestreiten das.